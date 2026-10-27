Anchetă la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, după dispariția a circa 700.000 de euro

Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de către lucrătorii vamali, în ianuarie 2026, și ulterior depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

‘Banii fuseseră reținuți la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice. În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor. Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat’, se arată într-un comunicat de presă al instituției vamale, transmis luni AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în prezent, polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv.