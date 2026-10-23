Depozitele populației și firmelor au crescut cu 8,8% în septembrie 2026, la aproape 691 de miliarde de lei

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 8,8% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, până la 690,779 miliarde de lei, în timp ce față de august 2026 au înregistrat un avans de 0,4%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Națională a României (BNR).

În termeni reali, depozitele populației și firmelor au crescut cu 2,1% față de septembrie 2025.

Depozitele în lei ale rezidenților, care reprezintă 67,1% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,7% față de august 2026, până la 463,392 miliarde de lei. Comparativ cu septembrie 2025, acestea s-au majorat cu 7%, respectiv cu 0,3% în termeni reali.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației s-au diminuat cu 0,2% față de luna precedentă, până la 269,182 miliarde de lei, însă au crescut cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 0,1% în termeni reali.

În cazul societăților nefinanciare și instituțiilor financiare nemonetare, depozitele în lei au scăzut cu 1,4% față de august 2026, până la 194,211 miliarde de lei, dar au înregistrat o creștere anuală de 7,4%, respectiv de 0,7% în termeni reali.

Pe de altă parte, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, au crescut cu 2,5% față de luna precedentă, până la 227,387 miliarde de lei, reprezentând 32,9% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali. Exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,1%, până la 43,078 miliarde de euro.

Comparativ cu septembrie 2025, depozitele în valută au crescut cu 12,9% în echivalent lei și cu 8,6% în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației au avansat cu 2,5% față de august 2026, până la 155,835 miliarde de lei, echivalentul a 29,523 miliarde de euro. Față de aceeași lună a anului trecut, creșterea a fost de 12,3% în lei și de 8,1% în euro.

Totodată, depozitele în valută ale societăților nefinanciare și instituțiilor financiare nemonetare au crescut cu 2,6% față de luna precedentă, până la 71,552 miliarde de lei, echivalentul a 13,555 miliarde de euro.

În ritm anual, acestea s-au majorat cu 14% în echivalent lei și cu 9,7% în euro, conform datelor BNR.