Anitta, artista momentului, cap de afiș la „Beach, please!” 2024

Anitta, artista momentului, este cap de afiș la ,,Beach, please!” 2024. Regina twerk-ului brazilian pune Costineștiul pe harta turneului său mondial și vine pentru prima oară în România! Alături de ea, trapperi și rapperi consacrați precum Wizz Kalifa, Gucci Mane și Ice Spice ajung tot pentru prima oară pe o scenă din țara noastră. NLE Choppa și 6ix9ine, revin la ,,Beach, Please!’’ după show-urile de proporții de la edițiile trecute. Line-upul ediției bombă din acest an însumează aproximativ 288 de milioane de ascultători din întreaga lume, conform Spotify, și face ca astăzi ,,Beach, please!” să fie cel mai mare festival urban din Estul Europei.

,,Festivalul ,,BEACH, PLEASE!” a pornit de la ideea de a crea un eveniment loial generației mele și gusturilor sale muzicale, un eveniment care pune pe primul loc publicul tânăr și aduce artiștii internaționali pe care acesta și-i dorește cu adevărat. Aici este principalul diferențiator al festivalului nostru. Însă brand-ul ,,BEACH, PLEASE!” înseamnă mult mai mult decât un festival: este cea mai mare platformă de divertisment pentru tânăra generație. Pe lângă festivalul în sine, sub umbrela ,,BEACH, PLEASE!” este și ,,BEACH, PLEASE! Label”, casa de discuri de muzică urbană”, spune Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului.

Peste 200 de artiști români și internaționali sunt așteptați pe plaja de la Costinești. Trippi Redd, Yeat, Don Toliver, Lil Pump, City Morgue, Chief Keef sunt doar câțiva dintre headlinerii confirmați, care concertează între 10 și 14 iulie, la cea de-a treia ediție ,,Beach, Please!”. Festivalul care a pornit ca o petrecere pe plajă în Costinești, ȋn 2022, s-a transformat ȋntr-un fenomen pentru tineri și a devenit cel mai mare festival urban din Estul Europei. La ediția de anul acesta a BEACH, PLEASE! Festival, peste 2.000 oameni vor lucra în cadrul festivalului, iar pentru că siguranța participanților a fost de la început o prioritate, ,,Beach, please!” are cel mai mare număr de agenți de pază pe cap de participant, dintre toate festivalurile din România, și un număr mare de voluntari ce au asigurat, an de an, un acces ușor în eveniment, fără cozi

,,După succesul primei ediții din 2022, unde am avut doar artiști români, anul trecut am adus pentru prima dată unii dintre cei mai relevanți artiști urbani, precum Central Cee, 6ix9ine, NLE Choppa sau DaBaby. Pentru acest an, pregătim cea mai mare ediție de până acum a festivalului nostru! Costurile din acest an reprezintă o investiție record de 8 milioane euro, dintre care 4 milioane eur merg către artiști“, adaugă Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului.

De anul acesta, participanții se vor putea caza direct în festival, într-un camping uriaș. Acesta are 15.000 mp și este ȋmpărțit ȋn două zone – una cu corturi deja amenajate, care pot fi ȋnchiriate de la 100 euro/pers/zi, iar alta ȋn care participanții ȋși pot aduce propriile corturi și se pot campa pentru o taxă de 50 euro/pers/zi. La aceste costuri se adaugă și biletul de intrare în festival.

Nici transportul nu va fi o problemă. Vor exista autobuze care transportă festivalierii între Costinești și toate stațiunile vecine, astfel încât să-și poată găsi cazarea perfectă, dacă nu vor să rămână în camping.

Biletele se găsesc pe tickets.beach-please.ro, iar costul lor variază între 85 de euro de persoană, pentru un pass de o zi și poate ajunge până la 280 euro pentru o experiență inedită General acces-Backstage pass, în toate zilele de festival. Pentru unele categorii, sumele vor urca pe măsură ce data festivalului se apropie.