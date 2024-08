Trei filme româneşti în selecţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Lucarno

Două filme în regia lui Radu Jude, ”Opt ilustrate din lumea ideală” şi ”Sleep #2”, şi scurtmetrajul documentar „Despre imposibilitatea unui omagiu”, realizat de Xandra Popescu, au fost incluse în selecţia oficială a celei de-a 77-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, conform unor comunicate Saga Film şi ICR.

Premiera mondială a celor două lungmetraje, în prezenţa realizatorilor, va avea loc sâmbătă, 10 august, de la 14:30 la PalaCinema 1, urmată de alte 3 proiecţii pe 11 august, ora 18:45, 12 august, ora 16:00 şi 14 august, ora 19:00. Aceste două filme au fost selectate în afara competiţiei.

„Opt ilustrate din lumea ideală”, o producţie Saga Film, este un documentar de montaj, regizat de Radu Jude şi Christian Ferencz – Flatz şi montat de Cătălin Cristuţiu. Filmul este construit exclusiv din clipuri publicitare ale perioadei de tranziţie româneşti şi abordează teme precum viaţa, moartea, iubirea, vulnerabilitatea, natura şi istoria recentă. „Prin asamblarea lor, materialele sunt aduse să vorbească despre viaţă, moarte şi iubire, despre corp şi vulnerabilitate, despre natură şi supranatural, despre istoria recentă şi, desigur, despre socialism şi capitalism. Un film între found poetry şi enciclopedia lumii contemporane, între arta de tomberon şi Summa theologiae”, conform lui Christian Ferencz-Flatz.

„Între toate lucrurile care au făcut atât de interesantă perioada tranziţiei pentru istorici şi sociologi în ultima vreme, reclamele ar fi meritat o atenţie deosebită. Nu doar fiindcă ele au azi o mare putere evocatoare pentru generaţia care le-a prins, deci fiindcă sunt nişte vestigii sensibile ale trecutului recent, ci fiindcă ele au fost atunci efectiv un agent irezistibil al tuturor bulversărilor majore ale epocii. Ele au determinat noi moduri de a vorbi şi de a ne purta, noi moduri de a relaţiona cu obiectele, noi moduri de a gândi şi de a ne pune în ordine experienţele. Ceea ce am vrut cu Radu a fost să trecem dincolo de trivialitatea evidentă a reclamelor postsocialiste pentru a scoate la lumină aceste dimensiuni fundamentale – istorice, existenţiale, chiar filozofice – ale lor, supunându-le la diferite jocuri combinatorice”, a mai susţinut el.

”Sleep #2” este un film de montaj de 62 de minute, cu imagini preluate dintr-o cameră web, realizat independent, cu sprijinul Programului DAAD Artists-in-Berlin. Filmul regizat de Radu Jude şi montat de Cătălin Cristuţiu, explorează subiecte diverse, de la viaţă şi moarte până la impresionism şi selfie-uri. „Sleep #2 înseamnă: viaţă, moarte, natură, poezie, fragilitate, impresionism, selfie-uri, Andy Warhol, dragoste şi sărutări”, a detaliat Jude pentru Film New Europe.

„Acum mulţi ani, Hollis Frampton avea ideea că nu există decît un singur film imens, compus din toate fotografiile şi fotogramele din lume. Ideea are mult farmec, dar devine mai complicată o dată cu multiplicarea aproape infinită a imaginilor digitale şi mai ales o dată cu multiplicarea camerelor de supraveghere care transmit în flux continuu. Ceea ce am făcut în ‘Sleep #2’ a fost doar să smulg neantului cîteva imagini de acest fel şi să le asamblez într-un film pe care sper să-l vadă cît mai multă lume. Ţin minte o glumă făcută de Times New Roman unde se spunea că un cineast român a luat înregistrările camerei de supraveghere de la un bancomat şi a câştigat Oscarul. Nu am ajuns atât de departe, dar cam asta am făcut şi eu. Şi de ce nu? Cinemaul e oricum peste tot, cum spunea Hollis Frampton. Nu ai decât să-l culegi”. a declarat Radu Jude.

Radu Jude a mai fost prezent în Festivalul de la Locarno în 2016, în competiţia oficială, cu lungmetrajul „Inimi Cicatrizate” (Premiul Special al Juriului); în 2017, în secţiunea Signs of Life cu filmul de montaj „Ţara moartă”, în 2021 în secţiunea Pardi di domani: Concorso Corti d’autore cu scurtmetrajul „Caricaturana” şi anul trecut în competiţia oficială cu „Nu aştepta prea mult de la sfîrşitul lumii” (Leopardul de argint – Premiul Special al Juriului).

Scurtmetrajul documentar „Despre imposibilitatea unui omagiu”, regizat de Xandra Popescu, va avea premiera mondială la Locarno, fiind inclus în secţiunea Pardi di Domani a festivalului, dedicată operelor experimentale şi inovatoare prin formă. Filmul explorează viaţa şi cariera lui Ion Tugearu, renumit dansator şi coregraf român, supranumit „prinţul baletului românesc”. Xandra Popescu foloseşte limbajul cinematografic pentru a crea un portret complex al unui artist care îşi doreşte să controleze propria imagine şi să lase o amprentă istorică.

Participarea la această ediţie a Festivalului de la Locarno este susţinută de Centrul Naţional al Cinematografiei, Institutul Cultural Român şi UPFAR ARGOA.