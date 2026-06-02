Antonio Tajani: Italia se așteaptă ca UE să sprijine flexibilitatea privind cheltuielile din energie

Uniunea Europeană va da probabil un răspuns pozitiv solicitării Italiei privind mai multă flexibilitate asupra cheltuielilor legate de energie, pentru a ajuta gospodăriile și companiile să facă față costurilor ridicate, a afirmat marți ministrul de Externe Antonio Tajani, transmite Reuters.

Tajani a declarat pentru Corriere della Sera că solicitarea autorităților de la Roma este ‘absolut legitimă, adăugând că o astfel de marjă de manevră ar trebui să rămână în vigoare până când se stabilizează condițiile de pe piață, inclusiv reluarea aprovizionării cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Puternic dependentă de energia importată, Italia este deosebit de vulnerabilă la întreruperile de aprovizionare legate de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul. Țara face presiuni asupra UE pentru a adapta reglementările fiscale pentru a gestiona mai bine impactul economic al șocurilor energiei.

‘Nu cred că UE nu va oferi un răspuns pozitiv. Sunt încrezător’, a afirmat Tajani, care este și vicepremier.

Într-o scrisoare trimisă liderului CE, Ursula von der Leyen, premierul italian Giorgia Meloni a cerut introducerea în blocul comunitar a unei excepții similare clauzei pentru cheltuielile din domeniul apărării, care permit statelor membre UE să facă împrumuturi pentru cheltuieli militare fără a risca proceduri disciplinare conform regulilor fiscale ale UE.

Italia ‘va continua să-și aducă contribuția la consolidarea apărării și securității europene. Dar există acum o altă urgență concretă: aprovizionarea cu energie’, a scris Meloni în scrisoare.

Marți, câteva publicații din Italia anunțau că un răspuns de la Bruxelles ar putea veni miercuri, cu condiția ca flexibilitatea să fie utilizată pentru investiții și nu pentru subvenții.

Până acum, Italia a cheltuit aproximativ un miliard de euro pentru a reduce accizele la benzină și motorină. Măsura a fost introdusă în martie și prelungită, pentru prima dată, la sfârșitul lunii aprilie.