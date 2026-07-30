Italia şi SUA vor semna acordul privind iniţiativa Pax Silica, pentru securizarea lanţurilor de aprovizionare din domeniul inteligenţei artificiale

Italia şi Statele Unite vor semna vineri un acord de cooperare privind iniţiativa Pax Silica, un proiect american destinat consolidării şi securizării lanţurilor de aprovizionare necesare dezvoltării inteligenţei artificiale, a anunţat miercuri Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.

Documentul va fi semnat la Brindisi de ambasadorul Italiei, Armando Varricchio, şi de ambasadorul SUA în Italia, Tilman Fertitta.

Iniţiativa vizează tehnologiile strategice

Pax Silica este un program al Departamentului de Stat al SUA care reuneşte state aliate pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare din domeniul inteligenţei artificiale.

Iniţiativa acoperă sectoare strategice precum semiconductorii, mineralele critice, producţia avansată şi dezvoltarea modelelor de inteligenţă artificială.

Potrivit Ministerului italian de Externe, obiectivul este dezvoltarea unui ecosistem care să sprijine creşterea acestor industrii şi reducerea dependenţei de ţările exportatoare.

Acordul vine după tensiuni diplomatice

Italia urma să adere la Pax Silica în luna iunie, la o reuniune organizată la Miami, însă ministrul de Externe Antonio Tajani şi-a anulat deplasarea după schimbul public de replici dintre premierul Giorgia Meloni şi preşedintele american Donald Trump.

La acel moment, Washingtonul a acuzat Roma că nu a oferit un sprijin suficient Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Semnarea acordului indică reluarea cooperării dintre cele două state într-un domeniu considerat esenţial pentru securitatea economică şi dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligenţă artificială.