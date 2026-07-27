Veneția a obținut peste cinci milioane de euro din taxa pe turism

Autoritățile din Veneția au colectat în acest sezon peste cinci milioane de euro (5,7 milioane de dolari) datorită taxei de intrare percepute turiștilor care vizitează timp de o zi celebra destinație italiană, transmite DPA.

Taxa, între cinci și 10 euro, este colectată în 60 de zile cu trafic maxim selectate în timpul principalului sezon turistic din Laguna Venețiană, din aprilie până în iulie.

Peste 650.000 de vizitatori au plătit taxa în acest sezon. Pentru restul anului, vizitatorii zilnici pot intra gratuit în oraș.

Primarul Simone Venturini a propus majorarea taxei anul viitor între 30 și 50 euro în zilele în care sunt așteptați mulți turiști. Totuși, primarul nu poate majora taxa de intrare.

Deși taxa a fost introdusă prin hotărârea Consiliului Local, limita superioară este stabilită prin legislația națională. Prin urmare, Venturini trebuie să se consulte cu Guvernul de la Roma.

Vizitatorii care fac rezervări din timp – cu cel puțin trei zile înainte – plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care înnoptează în oraș sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare.

Schema controversată, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, este acum în al treilea an și a fost extinsă după ce inițial a fost aplicată doar 29 de zile, în primul sezon estival din 2024.

Anul trecut, au fost înregistrați peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș.

Banii sunt destinați unei mai bune gestionări a turismului de masă în Veneția, oraș celebru în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice, Piața San Marco și Podul Rialto.

Criticii susțin, însă, că taxa pentru intrarea în orașul italian, introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze acest oraș.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneției – un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraș.