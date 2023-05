Aparate de epilat pentru ritualurile tale de înfrumusețare

Oricine își epilează în mod regulat picioarele, axilele, fața și zona bikinilor știe cât de consumator de timp și de obositor poate fi procesul. Mai ales când firele de păr cresc din nou repede. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, după un bărbierit.

Cu aparate de epilat pielea rămâne netedă și suplă mai mult timp după folosirea dispozitivului. Producătorii aparatelor promit că firele de păr cresc înapoi după circa 4 săptămâni după folosirea aparatului. Acest lucru se datorează faptului că epilatorul smulge părul din piele împreună cu rădăcina. Epilatoarele vin într-o gamă mare de modele și prețuri. Unele dispozitive sunt simple, altele au mai multe funcții și o gamă mare de accesorii.

Deoarece există multe pensete în interiorul unui cap de epilator, dispozitivul îndepărtează numeroasele fire de păr împreună cu rădăcinile dintr-o singură mișcare. Cu cât atașamentul este mai lat, cu atât poate îndepărta mai multe fire de păr la fiecare trecere și cu atât epilarea se face mai rapid. Viteza și minuțiozitatea fiecărui dispozitiv depind și de viteza de rotație a rolei și de numărul de pensete.

Aparate de epilat – Avantaje

Un aparat de epilat permite o îndepărtare foarte completă a părului, deoarece smulge părul din piele împreună cu rădăcina. Utilizatorii beneficiază de piele netedă pentru o perioadă relativ mare de timp. Aplicarea este relativ simplă în comparație cu alte metode de îndepărtare a părului și necesită doar puțină practică. Avantajele includ o piele netedă până la 4 săptămâni, îndepărtarea părului relativ rapidă, iar cu utilizarea regulată părul crește mai încet și mai rar. Există un risc mai mic de rănire în comparație cu bărbieritul sau epilarea cu ceară. În comparație cu crema depilatoare, nu există reacții alergice la substanțele chimice și este mai ușor și mai curat de utilizat decât ceara fierbinte. Gama de aparate de epilat include modele care pot fi utilizate într-un mediu uscat și modele care pot fi utilizate și în mediul umed. Există o selecție mare de produse și le poți alege în funcție de nevoile tale.

Aparate de epilat – Tipuri

Există diferite tipuri de aparate de epilat. Principiul de funcționare este același pentru toate epilatoarele, dar dispozitivele pot fi distinse în funcție de diferite criterii:

Aparate de epilat uscate. Epilatoarele uscate sunt dispozitive care sunt potrivite doar pentru utilizare uscată și nu trebuie folosite la duș sau la baie. Majoritatea epilatoarelor sunt acționate cu cablu și trebuie conectate la priză pentru utilizare. Funcționarea cu cordon are avantajul că epilatorul este imediat gata de utilizare și are, teoretic, un timp de funcționare nelimitat. Un epilator alimentat de baterii trebuie să fie încărcat pentru a-l utiliza și are o durată de funcționare limitată.

Aparate de epilat Wet&Dry. Aceste epilatoare funcționează numai cu baterii. Au o carcasă impermeabilă, ceea ce le face foarte versatile în utilizare. Pot fi folosite în medii uscate, dar pot fi folosite și la duș sau cadă. Epilarea pielii umede este mai confortabilă pentru mulți utilizatori decât varianta uscată. Dispozitivele sunt de obicei mai scumpe decât epilatoarele pur pentru medii uscate.

Aparate de epilat pentru anumite zone ale corpului. Nu toate epilatoarele sunt potrivite pentru îndepărtarea părului de pe corp în fiecare regiune a corpului. Multe dispozitive au atașamente late care sunt potrivite pentru epilarea unor zone mari ale corpului, cum ar fi picioarele. Majoritatea epilatoarelor au atașamente speciale pentru zona bikinilor sau pentru o epilare facială. Cu toate acestea, există epilatoare care sunt foarte mici și înguste și sunt potrivite doar pentru zonele sensibile. Astfel de dispozitive sunt inutile pentru epilarea picioarelor sau a brațelor.