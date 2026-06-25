APIA plătește peste 2,9 milioane de lei pentru crescătorii de animale

Crescătorii de animale din România vor primi un sprijin financiar în valoare de peste 2,9 milioane lei, acordat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, suma plătită este de 2.912.105,76 lei și se acordă pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Plățile sunt efectuate de APIA, prin intermediul Centrelor Județene, pentru sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), în cazul solicitărilor prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2026.