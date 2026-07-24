APIA: Sprijin financiar de peste 6 milioane lei pentru crescătorii de animale

Peste 6,082 milioane de lei au ajuns la crescătorii de animale în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026, informează, joi, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit unui comunicat al instituției, APIA, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026.

‘Suma plătită este de 6.082.058 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare’, se arată în comunicat.