Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România a scăzut cu 28,2%, în iulie

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut 28,2% în luna iulie a acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%, arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform statisticii, ce are la bază informațiile centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în intervalul analizat, autoturismele electrificate au înregistrat o scădere de 20%.

La nivelul anului 2026, în primele șapte luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5%, în comparație cu intervalul similar din 2025.

În topul înmatriculărilor de autoturisme, pe primele trei locuri de clasează Dacia – cu 3.286 de unități înmatriculate, în iulie anul curent, urmată de Toyota (1.238 de unități) și de Skoda (802).

Pe segmentul de modele auto, Dacia Logan este pe prima poziție, cu 1.260 de înmatriculări, apoi Dacia Sandero – cu 896 de exemplare, respectiv Dacia Duster – cu 725 de unități.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, iar în prezent membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.