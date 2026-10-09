ASF: Activele fondurilor de pensii private au crescut cu 39%, la 246,2 miliarde de lei, la finele lunii iunie

Activele totale administrate de fondurile de pensii private din România au ajuns la 246,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

‘La finalul lunii iunie 2026, activele totale administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 246,2 miliarde de lei, cu 39% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a 12,35% din PIB. Dincolo de amploarea acestei creșteri, cifra vorbește despre maturizarea unui sistem care a devenit una dintre cele mai importante surse de capital instituțional din economia românească’, a afirmat Alexandru Petrescu, într-un articol transmis joi.

Potrivit acestuia, Pilonul II concentrează active de 237,4 miliarde de lei, în timp ce activele Pilonului III au ajuns la 8,78 miliarde de lei.

Totodată, numărul total al participanților la sistemul de pensii private a urcat la 9,64 milioane.

Președintele ASF subliniază importanța evaluării performanței fondurilor de pensii private pe termen lung, în condițiile în care fluctuațiile piețelor financiare pot influența temporar valoarea activelor.

‘Există însă o perspectivă pe care o consider esențială atunci când vorbim despre pensiile private. Aceste fonduri funcționează într-un orizont investițional de zeci de ani, iar evaluarea activelor la prețurile pieței poate genera, firesc, perioade de volatilitate pe termen scurt. Istoria ultimilor ani a arătat însă capacitatea sistemului de a traversa șocuri financiare succesive și de a-și păstra robustețea fundamentală’, a explicat Petrescu.

În ceea ce privește structura investițiilor, aproximativ 67% din portofoliile fondurilor de pensii private sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acțiuni.

Potrivit președintelui ASF, aceste investiții contribuie la finanțarea economiei și la dezvoltarea pieței de capital din România.

‘Structura investițiilor spune, la rândul ei, ceva important despre rolul pe care pensiile private îl joacă în economia românească. Aproximativ 67% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acțiuni, cu o concentrare semnificativă asupra pieței financiare locale. Capitalul acumulat pentru pensiile viitoare participă astfel, încă de astăzi, la finanțarea economiei și la dezvoltarea pieței de capital’, a arătat Alexandru Petrescu.

Acesta consideră că sistemul de pensii private trebuie analizat și din perspectiva provocărilor demografice și a acumulării de capital pe termen lung.

‘Într-o societate care va trebui să răspundă tot mai serios provocării demografice, pensiile private trebuie privite dincolo de dinamica unui semestru sau de fluctuațiile unei piețe. Ele reprezintă o construcție de termen lung, bazată pe acumulare, disciplină investițională și încredere’, a susținut președintele ASF.

În opinia sa, după aproape două decenii de dezvoltare, pensiile private au devenit o componentă structurală a economiei românești.

‘Iar poate acesta este cel mai relevant indicator al evoluției sistemului – faptul că, după aproape două decenii de dezvoltare, pensiile private au devenit deja o componentă structurală a economiei românești și unul dintre pilonii prin care economisirea de astăzi se transformă în securitate financiară pentru viitor’, a afirmat Alexandru Petrescu.

Datele sunt prezentate în raportul ASF privind evoluția pieței pensiilor private în primul semestru al anului 2026.