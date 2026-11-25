Sistemul financiar trebuie să trebuie să devină un motor de creștere, nu doar un factor de stabilitate, în condițiile în care modelul de creștere bazat pe costuri reduse și-a epuizat potențialul, consideră președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.

Acesta a prezentat, într-o analiză publicată cu ocazia lansării raportului Institutului Jacques Delors, realizat sub coordonarea lui Enrico Letta și intitulat ‘Assessing Romania’s Competitiveness 2027-2035’, principalele provocări ale economiei românești și direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea piețelor financiare.

‘Noul raport al Institutului Jacques Delors, prezentat de Enrico Letta, ‘Assessing Romania’s Competitiveness 2027-2035′, pornește de la un paradox. În 25 de ani, PIB-ul pe locuitor al României a crescut de la aproximativ 26% la 78% din media UE. Totuși, în 2026 am coborât pe locul 61 din 70 în clasamentul IMD, penultimii din UE. Modelul bazat pe costuri mici s-a epuizat, iar fundațiile creșterii au rămas fragile. Una dintre concluziile-cheie: sistemul financiar trebuie să devină un motor de creștere, nu doar un factor de stabilitate’, precizează Petrescu în analiza sa.

Una dintre problemele evidențiate de șeful ASF, conform datelor din raport, se referă la nivelul redus al intermedierii financiare. Datoria privată reprezintă sub 40% din PIB, comparativ cu o medie europeană de 120%, iar capitalul de risc se situează la numai 0,008% din PIB, față de 0,06% la nivelul UE, ceea ce înseamnă că ‘practic, nu există’.

Totodată, doar 80% dintre români dețin un cont bancar, comparativ cu 97% în Uniunea Europeană, în timp ce aproximativ o treime dintre companii au capitaluri proprii sub pragul legal, ‘deci nu pot lua credit’, precizează Petrescu în analiza sa.

În opinia președintelui ASF, una dintre direcțiile importante pentru piețele supravegheate de Autoritate este mobilizarea economiilor populației și ale investitorilor instituționali către investiții productive. ‘Fondurile de pensii private pot deja investi în private equity și venture capital, dar investițiile efective rămân sub plafoanele legale, așa că arhitectura instituțiilor fiscale trebuie revăzută ca utilitate publică. Programul guvernamental RoBOOST e un pas în direcția bună și operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) poate contribui esențial la o mai bună mobilizare a capitalului’, precizează președintele ARF.

Dezvoltarea pieței de capital presupune și stimularea investițiilor de retail prin introducerea unor conturi de investiții cu facilități fiscale, după modele aplicate în Italia, Germania și Austria, precum și creșterea lichidității bursiere prin listarea unor pachete de acțiuni din companiile de stat și majorarea free-float-ului societăților deja listate. Ținta propusă e o capitalizare de 22,5% din PIB în 2030 și 27,5% în 2035.

Totodată, șeful ASF a menționat că este necesară dezvoltarea pieței obligațiunilor corporative, ‘cu emisiune simplificată, acces mai ușor la rating și mai mulți investitori instituționali’.

Potrivit sursei citate, printre măsurile avute în vedere se mai numără dezvoltarea educației financiare pentru cetățeni și IMM-uri, nu doar ca acțiune de comunicare, ci ca o condiție ca firmele să poată fi finanțate, precum și implementarea Uniunii Economiilor și Investițiilor până în 2030.

Pe plan macroeconomic, raportul subliniază importanța consolidării fiscale fără diminuarea investițiilor publice și a menținerii ratingului de țară în categoria investment grade. ‘Păstrarea ratingului ‘investment grade’ e esențială, pentru că fondurile de pensii, asigurătorii și băncile nu pot deține în multe cazuri titluri sub acest prag’, subliniază Alexandru Petrescu în analiza sa.

Documentul mai propune stabilirea unei ținte clare pentru adoptarea monedei euro, respectiv intrarea în mecanismul ERM II în 2032 și aderarea în 2035, majorarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare și înființarea unui fond de fonduri național pentru venture capital.

Previzibilitatea legislativă este o altă condiție importantă pentru atragerea investițiilor, aceasta fiind ‘probabil, cea mai ieftină reformă și cea mai des cerută de investitori’.

‘Concluzia raportului este că viitorul nu e predeterminat: între ‘platou’ și ‘transformare’ diferența o fac alegerile politice și o coaliție pro-reformă care să gândească dincolo de ciclul electoral. Pentru piața de capital, mesajul e clar: avem economiile și instrumentele, acum trebuie să le punem în mișcare’, a mai transmis președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu.