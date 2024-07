Asociația Antreprenoare: 50% dintre femeile antreprenor din România consideră că le este mai greu în business decât dacă ar fi fost bărbați

Aproape 60% dintre femeile antreprenor din România consideră că trebuie să dovedească mai mult și câștigă mai greu în business doar pentru că sunt femei, iar jumătate dintre ele spun că le este mai greu în antreprenoriat decât dacă ar fi fost bărbați, arată rezultatele unui sondaj realizat de Asociația Antreprenoare.

Sondajul, realizat într-o comunitate din care fac parte peste 15.000 de antreprenoare, evidențiază principalele provocări și greutăți pe care le resimt româncele din mediul de business. Astfel, pentru doar 4% dintre antreprenoare le este mai ușor în business pentru că sunt femei, iar 46% spun că nu simt vreo diferență.

“Antreprenoriatul este văzut ca un domeniu al bărbaților pentru că e o continuă competiție în afaceri. Iar bărbații sunt construiți să aibă un apetit mai mare pentru risc și să fie mereu în competiție. Însă, tot mai multe femei își doresc să fie independente financiar, să construiască o afacere, să schimbe modalitatea de a face afaceri și să contribuie la bunăstarea familiei. Studiul nostru relevă faptul că antreprenoriatul încă are gen, însă are gen în întreaga lume. Statisticile internaționale arată că aproximativ 25% din afacerile mici și mijlocii din toată lumea sunt conduse de femei. În România, în jur de 36% dintre afaceri sunt cu acționariat feminin și este în creștere în fiecare an. Prin urmare, vom vedea tot mai multe românce în afaceri, iar prin asociația noastră le încurajăm în acest sens și susținem, printr-un proces de educație și de schimbare de mentalitate, tot mai multe femei din țară să scape de bariere mentale și să-și urmeze visul de a fi antreprenoare”, declară Carmen Mihalca, fondatoarea Asociației Antreprenoare, cu peste 15.000 antreprenoare membre.

Ce provocări au femeile antreprenor în afaceri

Antreprenoarele din România se confruntă cu o serie de provocări în business, principala fiind faptul că trebuie să dovedească mai mult doar pentru că sunt femei, au răspuns aproape 42% dintre ele. În continuare, aproape 17% afirmă că simt că negociază mai greu, respectiv că obțin câștiguri mai greu deși muncesc mult, doar pentru că sunt femei. Totodată, conform sondajului realizat de Asociația Antreprenoare, aproape 13% consideră că există manipulare sau desconsiderare din partea bărbaților în parteneriate în afaceri, iar peste 8% cred că femeile au mai multe provocări de rezolvat în business pentru că, pe lângă afacere, au și alte responsabilități, în special faptul că se dedică mai mult copiilor, și că iau decizii mai greu și riscă mai puțin în afaceri.

“Femeile nu sunt luate în serios când zic că ar vrea propria afacere. Și acest lucru îl vedem foarte des în discuțiile și comentariile din social media. E o provocare destul de mare să schimbi această mentalitate. Și de aici vine provocarea legată de a putea să-și recunoască meritele și de a se bucura de realizări, de a reuși să creeze un echilibru între viața profesională și cea de familie, să-și depășească frica de eșec și, de ce nu, de a susține un pitch care să le aducă finanțare”, punctează Carmen Mihalca, fondatoarea Asociației Antreprenoare.

Ce le ajută pe femei în business

Peste 50% dintre repondentele la sondaj au între 2 și 10 ani de antreprenoriat, aproape 30% au peste 10 ani în business, iar 21% au sub 2 ani în business. Cele mai multe femei, peste 83%, au firme în domenii umaniste, iar restul într-un domeniu tehnic.

Femeile consideră că anumite abilități native le ajută în afaceri, și anume abilitățile de comunicare, intuiție și empatie pentru 60% dintre ele, respectiv disciplina, perseverența și capacitatea analitică pentru 40% dintre ele.

Întrebate cât de favorabil este mediul fiscal și de business femeilor din România, peste 33% dintre ele au răspuns că este un nivel mediu, iar 25% că este puțin favorabil, respectiv 25% încurajant. Peste 8% susțin că mediul fiscal și de business este deloc favorabil și descurajant pentru femeile antreprenor.

Despre Asociația Antreprenoare

Fondată în 2018, Comunitatea Antreprenoare are drept scop schimbarea mentalității și prejudecăți privind rolul femeii în societate și de a încuraja și a sprijini femeile să își urmeze visul de a fi antreprenoare și de a dovedi că pot aduce o contribuție semnificativă mediului de business românesc. În prezent, în comunitatea Antreprenoare sunt peste 15.000 femei antreprenor cu afaceri în diverse domenii în mai multe orașe din țară și din diaspora.

Comunitatea Antreprenoare de pe Facebook completează activitatea platformei antreprenoare.ro, care este o unealtă de conectare, cunoaștere și promovarea a membrelor sale, a proiectelor desfășurate în comunitate și, din 2024 de susținere a întregii activități a Asociației Antreprenoare.

Proiectele pe care le desfășoară Asociația Antreprenoare în online se desfășoară periodic, și despre o parte din ele se pot afla informații în secțiunile dedicate de pe platforma antreprenoare.ro.