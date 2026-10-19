AUR nu votează Guvernul Niculescu și ar susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva acestuia

Parlamentarii AUR nu vor vota învestirea Guvernului Niculescu, nu vor participa la audierile miniștrilor propuși din comisiile parlamentare și este dispus să susțină o eventuală moțiune de cenzură depusă de un alt partid, au anunțat, luni, lideri ai partidului.

”Moțiunea de cenzură este un instrument democratic la care opoziția apelează și nu văd ce ne-ar putea împiedica ca la un moment dat să votăm o moțiune depusă de PNL sau ei să voteze o moțiune depusă de noi. Nu văd care este impedimentul. Până la urmă, scopul opoziției este să demită Guvernul pentru că are politici publice proaste și să vină cu alte politici publice mai bune”, a afirmat, într-o conferință de presă, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Întrebat dacă AUR ar vota o moțiune de cenzură depusă de USR, Peiu a spus: ”Dacă este întemeiată, în mod cert nu vom avea problemă cu votul unei moțiuni de cenzură depuse de alt partid. Până la urmă, noi criticăm acest Guvern și prestația Guvernului. Până la urmă, are importanță cine spune că e soare afară sau faptul că e soare afară?”.

Petrișor Peiu a criticat programul de guvernare propus de premierul desemnat, Luca Niculescu.

”Primul motiv este modul în care a fost impus, în mod nedemocratic, prin voința personală a președintelui Nicușor Dan și printr-o susținere mascată din partea PNL și UDMR. În al doilea rând, premierul desemnat trebuie să clarifice chestiunea numirii fratelui domniei sale în calitate de director tehnic la CFR Călători, deși nu se califică pentru un astfel de post. Nu poți să vii cu un program de guvernare prin care să clamezi reforma companiilor de stat și să ai fratele numit în mod ilegitim, contrar prevederilor guvernanței corporative, în calitate de director tehnic. De asemenea, în Guvernul propus avem miniștri care s-au făcut vinovați, în opinia noastră cel puțin, de foarte multe nereguli în calitatea lor de miniștri în Guvernul Bolojan”, a detaliat Peiu.

Un alt motiv invocat de Peiu este dimensiunea Guvernului, considerând că acesta este ”supradimensionat”.

”Avem un Guvern cu 18 miniști. Vorbim de anumite costuri pe care întreaga societate le suportă, dar în același timp facem un Guvern cu 18 miniștri, supradimensionat. Programul guvernamental propus este o poveste cu conținut mincinos”, a adăugat Peiu.

Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a anunțat că parlamentarii acestei formațiuni nu vor vota Guvernul propus de Luca Niculescu.

”Noi nu avem cum să susținem un asemenea program de guvernare și nu vom vota acest Guvern, la fel cum nu ne vom prezenta nici la audierile miniștrilor”, a transmis deputatul Avrămescu.