România a efectuat cea mai amplă ajustare fiscală din Uniunea Europeană, transmite deputatul USR Ionuț Moșteanu, care menționează că această realizare contrazice ‘propaganda’ PSD.

Precizările vin după ce, vineri, Ministerul de Finanțe a publicat Raportul privind starea finanțelor publice.

‘A câta oară trebuie să mai vină ministrul Finanțelor cu cifrele oficiale pe masă ca să spulbere minciuna cu ‘gaura bugetară’ inventată de PSD? Astăzi, Alexandru Nazare a prezentat execuția bugetară la final de octombrie și radiografia finanțelor publice, iar realitatea este alta decât în propaganda PSD pe la televiziunile lor. România venea după guvernarea PSD Ciolacu cu un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană. A coborât la 7,8% în 2025, iar după zece luni din acest an e la 3,92%, adică cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă de anul trecut. E cea mai mare ajustare fiscală din Uniunea Europeană’, scrie fostul ministru al Apărării, pe pagina sa de Facebook.

El menționează că toate cele trei agenții de rating au păstrat România în categoria recomandată investițiilor. De asemenea, inflația a scăzut de la 10,9% la 6,8%, economia a avut ‘cel mai bun ritm trimestrial de creștere’ din ultimii patru ani, iar investițiile publice totalizează cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut, adaugă deputatul USR.

‘Acum, despre faimoasa gaură de 50 de miliarde pe care Sorin Grindeanu o plimbă prin toate studiourile TV. Ministerele și celelalte instituții au cerut în total vreo 46 de miliarde de lei ca să închidă anul. Au cerut. Din suma asta, obligațiile certe ale statului sunt 19 miliarde. Iar din cele 19 miliarde, 15 sunt salariile magistraților, stabilite printr-o hotărâre a Înaltei Curți. Ministrul a spus-o limpede: aceste sume nu reprezintă deficit bugetar pe anul în curs. Deci asta e toată descoperirea lor. Au luat lista de dorințe a instituțiilor și au numit-o gaură’, se arată în postare.

Potrivit lui Moșteanu, social-democrații au nevoie de un pretext ‘ca să își justifice propria incompetență, ca să îngroape promisiunile cu care au păcălit pensionarii și ca să își pregătească terenul pentru noi tunuri și jaf public’. România era ‘pe calea corectă’ în timpul guvernării Bolojan, mai scrie deputatul.

‘Deficitul a scăzut cu 27 de miliarde. Economia creștea. Inflația cobora. Dar au venit PSDiștii. Gândul lor va fi doar la jaf’, susține el.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că România se află pe o direcție corectă, iar execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei.

‘România se află pe o direcție corectă. Aceasta nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem în direcția corectă. Să ne amintim de unde am plecat – România venea după un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, iar riscurile erau imediate și severe. Să ne amintim riscurile: suspendarea fondurilor europene, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor. Astăzi, tabloul arată diferit. Am redus deficitul la 7,8% în 2025, iar execuția bugetară la zece luni din acest an arată un deficit de 3,92% din PIB, cu 27 de miliarde mai mic decât anul trecut’, a spus Nazare.