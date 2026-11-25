Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Suceava, că pensiile trebuie să crească în 2027, iar cu privire la aplicarea acestei indexări nu e loc de negocieri.

Potrivit liderului social democraților, banii pentru majorarea pensiilor vor fi alocați din bugetul de stat.

”Banii de pensii vor fi asigurați din bugetul de stat. Aici nu există niciun fel de negociere. Pensiile trebuie să crească în 2027. Vorbim de doi ani în care pensiile nu au fost indexate, vorbim de doi ani în care salariile, de asemenea, au stat pe loc, vorbim de doi ani în care taxele au cresc, vorbim de doi ani în care inflația a fost cea mai mare din Europa și consumul a scăzut, economia a scăzut. Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetățeni, iar pensionarii în primul rând trebuie să aibă această creștere, această indexare nenegociabilă”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD nu a indicat un procent de creștere a pensiilor.