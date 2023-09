Bestjobs: Scumpirea rechizitelor pune presiune pe salariile părinților

Începerea noului an școlar înseamnă, pentru cei mai mulți dintre părinți, cheltuieli suplimentare cu pregătirea copiilor pentru școală. Pe fondul provocărilor financiare generate de inflație și creșterea costului vieții, aproape 60% dintre părinți încearcă să se încadreze într-un buget de cel mult 500 de lei pentru rechizite, potrivit celui mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare online bestjobs. În plus, mai mult de 70% dintre respondenți au spus că se gândesc la soluții care să atenueze impactul cheltuielilor pentru școală asupra bugetului familiei.

Astfel, 72% dintre cei preocupați de presiunile financiare au declarat că urmăresc ofertele de la magazine pentru produsele școlare, 25% vor folosi rechizite rămase din anii anteriori, iar 17% se vor orienta către produse mai ieftine. În plus, 10% apelează la economii și 13% se vor împrumuta pentru diferențele de bani necesari, iar alți 23% au luat în calcul să ceară salariul în avans pentru a diminua impactul achizițiilor asupra bugetului familiei.

„Începerea anului școlar reprezintă o presiune suplimentară pe bugetele românilor, în contextul în care avansul prețurilor a erodat puternic puterea de cumpărare în ultimul an. Indiferent dacă au avut creșteri salariale sau nu în acest an, achizițiile de la început de an școlar, în contextul scumpirilor, nu trec neobservate în planurile financiare ale familiei. Unii dintre ei vor fi nevoiți să se împrumute pentru a face față noilor achiziții, iar o parte dintre ei speră la un ajutor din partea angajatorilor, sub forma unui salariu în avans, a mici bonusuri sau zile libere”, a declarat Ana Vișian, Marketing Manager bestjobs.

În contextul începutului de an școlar, angajații care au copii contează pe faptul că angajatorul le va oferi flexibilitate, pentru a face cumpărăturile din această perioadă, dar și pentru ce presupune naveta școlară din timpul anului. Tocmai de aceea, căutările candidaților bestjobs din ultimele luni au scos în evidență preferința pentru joburile remote sau hibrid, nu doar din partea segmentului 18-24 de ani, ci și din partea candidaților din intervalul de vârstă superior. Numai în luna august, au fost efectuate 35.000 de căutări după cuvântul cheie „remote” și peste 110.000 de aplicări la joburile care promovează munca de la distanță.

Deși anul școlar începe peste doar câteva zile, 38% dintre părinții care au participat la sondajul bestjobs au spus că anul acesta au amânat cumpărăturile destinate școlii, așteptând să se consulte cu învățătorii sau profesorii pentru a ști exact care sunt nevoile, tot ca o măsură de a cheltui mai eficient.

Comparativ cu anul trecut, doar 15% dintre părinți au declarat că alocă un buget mai mare, în timp ce ceilalți încearcă să reducă costurile sau să se încadreze într-o sumă similară. Cu toate acestea, 40% se tem că vor depăși bugetul alocat, 62% sunt îngrijorați din cauza prețurilor mai mari, iar 16% se gândesc că vor fi nevoiți să facă compromisuri la calitatea produselor sau la așteptările copiilor, pentru a reuși să se țină de planul inițial.

Principala observație a celor care au început deja să facă cumpărăturile este că prețurile au crescut foarte mult față de anul trecut (62%). Totodată, 37% remarcă faptul că cerințele de la școală s-au diversificat, iar 25% constată că au mai multe opțiuni la dispoziție și pot alege prețul potrivit pentru buzunarul lor.

Bugetul pregătit de părinți pentru acest început de an se împarte între cumpărarea de caiete și pixuri (opțiune selectată de toți respondenții), ghiozdan (65%), penar (55%) și hărți și atlase (30%) sau manuale școlare (30%). Pe lângă aceste achiziții, părinții direcționează o bună parte din buget și către cumpărarea de haine noi pentru copii.

4 din 5 părinți au spus că s-au orientat către magazinele fizice pentru că își pot alege mai ușor produsele necesare, în timp ce 20% cumpără online, pentru a evita aglomerația.

Sondajul a fost realizat în perioada august-septembrie, pe un eșantion de 640 de părinți din România.