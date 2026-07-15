Boeing anunță redresarea livrărilor de avioane în primul semestru

Boeing a anunțat marți că a livrat 64 de avioane de pasageri în iunie, comparativ cu 60 în mai, transmite Reuters.

În perioada ianuarie-iunie 2026, Boeing a livrat 314 aeronave, un avans anual de 12% și cel mai mai mare număr de livrări în primul semestru începând din 2018.

Producătorul american de avioane este în urma rivalului european Airbus, care a livrat în iunie 89 de aeronave și 351 în primul semestru din acest an.

Livrările Boeing ar urma să crească în a doua parte a anului, pe fondul majorării producției celui mai bine vândut model: 737 MAX.

În iunie, livrările Boeing au inclus 42 avioane 737 MAX și 13 aeronave 787. Cele 787 livrări includ cinci avioane comandate de Riyadh Air, care au fost întârziate din cauza certificatului de omologare a scaunelor.

Boeing s-a confruntat cu dificultăți în ultimii ani, care au ajutat Airbus să devină cel mai mare producător de aeronave din lume. Boeing a încercat să-și îmbunătățească imaginea și să câștige cursa cu Airbus pentru comenzile de avioane monoculoar sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg. Din 2018, două accidente aeriene, pandemia de COVID-19, grevele și desprinderea în aer a unui panou au perturbat producția de avioane Boeing și au crescut datoriile companiei.

Anul trecut, livrările Boeing au fost dominate de aparate din familia 737. Cele 600 de avioane livrate au inclus 447 de avioane din familia 737, inclusiv 440 din modelul Max, precum și 88 de avioane 787 Dreamliner, 30 de avioane 767 și 35 de avioane 777.