Boeing îşi menţine prognoza privind cererea de avioane pentru următorii 20 de ani şi minimizează impactul războiului cu Iranul

Constructorul american de aeronave Boeing şi-a menţinut estimarea privind cererea globală de avioane comerciale pentru următoarele două decenii, apreciind că efectele războiului cu Iranul vor fi limitate, potrivit prognozei prezentate înaintea deschiderii Salonului Aeronautic de la Farnborough, din Marea Britanie, transmite Reuters.

Compania estimează că, în perioada 2026-2045, vor fi livrate la nivel mondial 43.625 de avioane comerciale şi cargo, aproape aceeaşi prognoză ca cea publicată anul trecut.

Din total, 33.545 vor fi aeronave cu un singur culoar, 7.715 avioane cu fuselaj larg, 930 avioane cargo produse din fabrică şi 1.435 aeronave regionale.

În această lună, rivalul european Airbus şi-a redus cu aproximativ 1% prognoza privind livrările de avioane, invocând impactul războiului cu Iranul şi tensiunile comerciale internaţionale.

Boeing estimează că traficul aerian de pasageri va creşte cu aproximativ 2,3% în acest an, faţă de avansul de 5,3% înregistrat anul trecut, urmând să accelereze la 6-7% în 2027 şi 5-6% în 2028.

Vicepreşedintele pentru marketing comercial al Boeing, Darren Hulst, a declarat că până la sfârşitul anului 2028 traficul aerian mondial va reveni la nivelul care ar fi fost atins în absenţa actualelor perturbări, subliniind că încetinirea este diferită de şocul provocat de pandemia de COVID-19.

Pe termen lung, Boeing estimează o creştere medie anuală de 4% a traficului de pasageri, de 3,7% pentru transportul de marfă şi de 3% pentru flota mondială de aeronave, în timp ce economia globală ar urma să avanseze cu aproximativ 2,5% pe an.

Compania apreciază că industria aeronautică va intra în 2026 cu un deficit de aproape 2.000 de aeronave, deoarece producătorii nu reuşesc să ţină pasul cu cererea. Boeing estimează că deficitul de avioane cu un singur culoar va persista până spre sfârşitul acestui deceniu, iar lipsa aeronavelor cu fuselaj larg s-ar putea prelungi până la începutul anilor 2030.

Potrivit prognozei, aproximativ 21.475 de avioane vor înlocui aeronavele vechi, iar 22.150 vor fi destinate extinderii flotelor companiilor aeriene. Flota mondială este aşteptată să crească de la aproximativ 28.000 de aeronave în 2025 la 50.000 până în 2045, în timp ce ponderea avioanelor de nouă generaţie va urca de la 32% la 92%.

China va reprezenta cea mai mare piaţă, cu 21% din livrările globale estimate, urmată de Eurasia cu 20%, America de Nord şi Asia de Sud şi de Sud-Est cu câte 19%, Orientul Mijlociu şi Africa cu 10%, America Latină cu 6% şi Oceania şi Asia de Nord-Est cu 5%.

Boeing subliniază că perspectivele pe termen lung rămân susţinute de creşterea comerţului, turismului, migraţiei şi extinderea reţelelor companiilor aeriene, însă industria continuă să fie afectată de limitările capacităţii de producţie şi de fragilitatea lanţurilor de aprovizionare. Compania se confruntă, de asemenea, cu întârzieri în certificarea unor modele importante, inclusiv 737 MAX 7, 737 MAX 10 şi 777-9.