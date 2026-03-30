Boeing susţine că sancţiunile împotriva Iranului nu vor afecta producţia companiei

Conducerea Boeing în Orientul Mijlociu afirmă că strategia conservatoare a companiei o va proteja de eventuale pierderi generate de sancţiunile americane împotriva Iranului, relatează CNBC.

Producătorul american de avioane minimalizează impactul potenţialei pierderi a unor contracte estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari cu companii aeriene iraniene, după ce Statele Unite au decis să se retragă din acordul nuclear cu Iranul şi să reintroducă sancţiunile împotriva Teheranului.

Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, a anunţat că licenţele acordate Boeing pentru vânzarea de aeronave către Iran vor fi revocate, în urma deciziei preşedintelui Donald Trump.

Bernard Dunn, preşedintele Boeing pentru Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Turcia, a declarat pentru CNBC, într-un interviu realizat în Bahrain, că impactul asupra activităţii companiei va fi limitat.

”Am redus riscul legat de Iran în planurile noastre de producţie. Pentru programele 777 şi 737 nu există niciun risc în acest moment. În rest, vom urma deciziile guvernului american şi ne vom consulta cu autorităţile atunci când va fi necesar”, a spus Dunn.

El a adăugat că Boeing adoptă o strategie prudentă, iar rezultatele financiare ale companiei reflectă această abordare precaută faţă de riscuri.

”Orice s-ar întâmpla pentru noi în relaţia cu Iranul ar fi fost şi va rămâne doar o oportunitate. În rest, vom urma poziţia guvernului Statelor Unite”, a afirmat el.

Declaraţiile sale sunt în linie cu cele ale directorului executiv al Boeing, Dennis Muilenburg, care a precizat la Washington că firma nu a rezervat niciun loc în liniile de producţie pentru aeronave destinate Iranului şi că va respecta deciziile administraţiei americane.

Boeing a semnat acorduri preliminare cu companii aeriene iraniene pentru aproximativ 110 avioane, evaluate la circa 20 de miliarde de dolari la preţurile de listă. Totuşi, această valoare este modestă comparativ cu portofoliul total de comenzi al companiei, care la sfârşitul lunii martie se ridica la aproximativ 5.800 de aeronave.

Cel mai mare acord cu o companie aeriană iraniană a fost anunţat în decembrie 2016 şi prevedea livrarea a 80 de avioane către Iran Air, dintre care 50 erau modelul 737 MAX 8.

Ulterior, în aprilie 2017, Iran Aseman Airlines a semnat un acord pentru achiziţia a 30 de aeronave Boeing 737 MAX, cu opţiunea de a cumpăra încă 30.

Analistul din sectorul aviaţiei Dhierin Bechai, de la Seeking Alpha, a subliniat că aceste acorduri nu au depăşit stadiul preliminar.

”Este dificil să vorbim despre o pierdere pentru Boeing, deoarece nu au fost semnate contracte finale de vânzare cu clienţii iranieni. În realitate, nu poţi pierde comenzi care nu au fost niciodată înregistrate oficial”, a afirmat analistul.