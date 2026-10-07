Camera Deputaților: Conducătorii de motociclete și mopede pot utiliza benzile de transport în comun

Conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun, în condițiile stabilite de administratorul drumului, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi ‘pentru’, trei voturi împotrivă și 15 abțineri.

Proiectul modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului.

Astfel, motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile dedicate transportului public de persoane, vor avea posibilitatea înainta între sau pe lângă coloanele de autovehicule oprite la semafor sau la bariera de trecere la nivel cu calea ferată, cu respectarea măsurilor de siguranță.

Proiectul definește și ‘spațiul de siguranță pentru motociclete și mopede’, respectiv spațiul destinat unei motociclete sau unui moped, amplasat până la marcajul transversal de oprire la intrarea în intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Acesta va fi marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia, și va avea o lungime de trei metri măsurată de la marcajul transversal de oprire.

Potrivit unui alt amendament, depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată va fi permisă bicicletelor, motocicletelor fără ataș și mopedelor, dacă există suficient spațiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalți participanți la trafic, iar viteza de deplasare nu depășește 20 km/h.

Autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru amenajarea de trotuare și drumuri laterale pentru circulația pietonilor, vehiculelor cu tracțiune animală, a tractoarelor, de locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în toate parcările publice care au minim 6 locuri de parcare auto, de spații de siguranță pentru motociclete și mopede în zonele cu trafic intens, de piste pentru biciclete, precum și de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, conform standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare și cu avizul poliției rutiere.

Potrivit deputatului UDMR Andrei Molnar, comunitatea motocicliștilor din România așteaptă ‘cu sufletul la gură’ adoptarea acestei inițiative.

‘Înseamnă timp câștigat, bani economisiți prin consum mai mic de combustibil, precum și un aer mai curat în orașele noastre. Acest proiect nu este doar despre motocicliști. (…) Dacă în urma modificărilor cuprinse în acest proiect doar unul din zece șoferi va alege să se deplaseze cu un moped sau cu o motocicletă, acest proiect și-a atins scopul’, a transmis deputatul.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional.