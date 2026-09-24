INS: Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 2,4% în primele șapte luni ale anului

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut, pe serie brută, cu 2,4% în primele șapte luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2025, și cu 1,3% pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Astfel, cifra de afaceri pe serie brută a fost mai mică cu 2,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-15,7%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-3,6%) și la comerțul cu autovehicule (-3,1%). Pe de lată parte, comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 0,2%.

În luna iulie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor a înregistrat o scădere cu 2,8%, pe serie brută, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu autovehicule (-9,3%). Creșteri au fost înregistrate în activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (+11,3%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+11,2%) și comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (+6,6%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, au scăzut cu 2,5% față de iunie 2026.

Comparativ cu luna iulie 2025, volumul total al cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 12,8%, pe serie brută, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu autovehicule (-17,9%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-8,7%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-8,1%) și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-2,8%).

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2026, comerțul auto a înregistrat o cifră de afaceri în scădere cu 10,3% față de luna iulie 2025.