Plafonul unic zilnic instituit pentru operațiunile de încasări și plăți efectuate în numerar va fi de 50.000 lei, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă modifică Legea nr. 70/2015 privind disciplina financiară în operațiunile de încasări și plăți în numerar, în sensul instituirii unui plafon unic zilnic de 50.000 lei pentru operațiunile de încasări și plăți efectuate în numerar.

Legea actuală prevede plafoane diferențiate de 5.000 de lei sau de 10.000 de lei.

Proiectul vizează, conform art. 1 alin (1), operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

‘Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții: încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei de la o persoană, plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare’, prevede proiectul.

Conform inițiativei legislative, sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a cărei valoare este mai mare de 50.000 lei.

‘Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000 lei’, stipulează proiectul.

Proiectul de lege este inițiat de parlamentari ai AUR. Acesta a fost respins de Senat, iar Camera Deputaților este for legislativ decizional.