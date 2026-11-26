Plățile cu cardul au depășit, pentru prima dată, plățile cu numerar în magazinele din zona euro, potrivit unui studiu publicat miercuri de Banca Centrală Europeană, care în paralel și-a promovat proiectul privind un euro digital pentru a facilita plățile în cadrul uniunii monetare, transmite AFP.

În 2026, plățile cu cardul au reprezentat 45% din tranzacțiile din magazine, restaurante și benzinării, comparativ cu 44% pentru plățile în numerar. Plățile cu numerar au dominat în mare măsură precedentul sondaj, efectuat în anul 2024 (52% față de 39% pentru carduri).

Ponderea plăților în numerar variază de la un minim de 18% în Țările de Jos și până la un maxim de 58% în Slovenia, comparativ cu 36% în Franța și 51% în Germania, o țară în care preferința pentru numerar rămâne deosebit de puternică.

În ceea ce privește valoarea, plățile în numerar depășesc încă plățile cu cardul în șapte dintre cele 21 de țări acoperite de sondaj.

Plățile mobile și-au continuat creșterea, ajungând la 9% din tranzacții, comparativ cu 6% în 2024.

Realizat în rândul a aproape 44.000 de persoane din 20 de țări din zona euro între toamna anului 2025 și primăvara anului 2026, sondajul confirmă importanța tot mai mare a metodelor de plată digitale. Peste jumătate dintre consumatori (54%) au declarat că preferă să plătească cu cardul sau cu o altă metodă digitală, comparativ cu 22% care au preferat numerarul.

Această tendință este însoțită și de noi riscuri, deoarece 5% dintre respondenți au raportat pierderi de bani din cauza fraudei în ultimele douăsprezece luni.

De asemenea, studiul evidențiază atașamentul consumatorilor față de libertatea de alegere. Aproximativ 82% consideră că este important să poată plăti digital, în timp ce 62% doresc să păstreze opțiunea de a plăti în numerar.

‘Mijloacele digitale de plată devin din ce în ce mai importante pentru tranzacțiile zilnice, însă ceea ce contează cu adevărat pentru europeni este să aibă de ales’, a subliniat Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, în prefața sondajului.

Instituția monetară susține că dorește să păstreze accesul la numerar, continuând în același timp să lucreze la un euro digital.

Potrivit lui Piero Cipollone, acest lucru ar permite în special stabilirea unor ‘reguli comune, inclusiv acceptarea la punctele de vânzare’ în zona euro și ar ‘sprijini dezvoltarea soluțiilor de plată private’, cum ar fi Wero, un concurent european al companiilor americane precum Visa, Mastercard și PayPal.