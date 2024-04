Ce fel de proprietăți au cumpărat investitorii imobiliari în România, în primul trimestru din 2024

Investițiile imobiliare din primul trimestru 2024 au ajuns la 205,75 milioane de euro, mai mult cu 33% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate. În topul segmentelor imobiliare care au atras cele mai multe investiții pe primul loc se află retailul, pe locul doi segmentul hotelier și pe locul trei cel industrial.

Marii cumpărători din imobiliare au plasat 67% din totalul investițiilor în active din segmentul de retail, de la portofolii de magazine situate la parterul blocurilor, până la cel mai mare centru comercial ca întindere din România, Expo Market Doraly.

Magazinele achiziționate în primul trimestru se află în București, Cluj-Napoca, Râmnicu-Vâlcea și Iași.

“În primul trimestru din 2024, interesul investitorilor s-a concentrat pe segmentul de retail cu precădere retail alimentar si parcuri de retail, formate care s-au dovedit reziliente. Totodată, datorită tichetelor mai mici și randamentelor stabile, produsele investiționale din segmentul de retail alimentar sau mici parcuri de retail atrag investitori locali.

Pe de altă parte, activele industriale și logistice continuă să fie în centrul negocierilor, datorită stocului relativ mic în comparație cu alte țări din regiunea CEE și prognozei de creștere a cererii in acest segment datorită dezvoltării infrastructurii din ultimii ani si a intrării României în Schengen.

Pentru anul 2024 estimăm că volumul cel mai mare de investiții se va realiza in segmentul industrial, in timp ce pe segmentul de birouri, unele active vor deveni atractive, datorită livrărilor drastic reduse prognozate pentru următorii ani’’, declară Ștefan Oană, Head of Capital Markets la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

În București, investițiile imobiliare s-au ridicat la 141,25 milioane euro, ceea ce reprezintă 68% din totalul investițiile de la nivelul întregii țări.

Cea mai mare investiție din București și de la nivelul întregii țări este achiziția Expo Market Doraly, din București, de către compania belgiană WDP, pe locul doi fiind Hotelul Ambasador, tot din București, cumpărat de compania austriacă Julius Meinl și pe locul trei fiind portofoliul de 17 magazine stradale din Cluj-Napoca tranzacționat cu 24,3 milioane euro.

Piața tranzacțiilor de birouri este între două valuri

În acest trimestru, s-a tranzacționat o singură clădire de birouri, o clădire monument de arhitectură, amplasată în zona Universității din Capitală, strada Ion Câmpineanu. Clădirea, cu suprafață de 5.000 mp, renovată în 2016 la standarde moderne și cu spații comerciale la primele niveluri, a fost tranzacționată cu 10,5 milioane de euro.

TOP VOLUM INVESTIȚII IMOBILIARE, PE SECTOARE IN Q1 2024

Sector Valoare (mil. EURO) Total (mil. EURO) RETAIL 138,5 205,75 OFFICE 10,5 HOTEL 44 INDUSTRIAL 12,75

“În continuare pentru 2024, ne așteptăm ca interesul unor proprietari de portofolii imobiliare mari de a-și crea lichidități, să genereze oportunități de tranzacții mari în segmentele industrial și office. Pe termen mediu pentru România, stabilitatea politică, creșterea economică și dezvoltarea infrastructurii vor continua să ofere oportunități de investiții cu randamente superioare“, completează Ștefan Oană, Head of Capital Markets la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.