Cel mai mare Târg de Crăciun din lume, întins pe 27 de hectare, s-a deschis la Craiova

Târgul de Crăciun de la Craiova, despre care primarul Lia Olguța Vasilescu afirmă că este cel mai mare din lume, cu o suprafață de 27 de hectare, s-a deschis vineri seară, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminițe festive.

Suprafața târgului, organizat anul acesta sub tema ‘Tărâmul Elfilor’, a fost extinsă față de ediția de anul trecut, autoritățile locale așteptând un număr record de vizitatori, inclusiv turiști străini.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, după aprinderea iluminatului festiv, că organizatorii au pus accentul pe tradițiile Crăciunului, atât în alegerea decorațiunilor și a culorilor, cât și în privința preparatelor culinare, pentru a oferi turiștilor străini posibilitatea de a descoperi specificul sărbătorilor românești.

‘Anul acesta, pentru că ne așteptăm la foarte mulți vizitatori din străinătate, am încercat să mergem pe partea tradițională a Crăciunului și, dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea că și culorile pe care le-am ales sunt culorile Crăciunului. În același timp, am fost atenți și la decorațiunile pe care le-am ales. În ceea ce privește partea de bucate, am avut grijă să fie totdeauna tradițional românesc. Anul acesta am ales tema ‘Tărâmul Elfilor’, pentru că este o temă internațională, pe care o cunosc absolut toți europenii și nu numai’, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, ediția din 2026 aduce numeroase atracții noi, printre care un brad de Crăciun în interiorul căruia circulă un trenuleț, un Moș Crăciun de dimensiuni impresionante și un labirint tematic, dar păstrează și instalațiile care s-au bucurat de succes în anii precedenți.

‘Sunt foarte multe surprize față de anul trecut. În afară de acest brad, care este spectaculos și prin care trece un trenuleț, avem cel mai mare Moș Crăciun, cel puțin din România. Sunt, cu siguranță, foarte multe dintre surprizele pe care le-am avut în anii precedenți, dar care au fost foarte apreciate de public, cum este liftul lui Moș Crăciun sau sania zburătoare, și, bineînțeles, foarte multe alte noutăți, cum ar fi labirintul lui Moș Crăciun’, a evidențiat edilul.

Conform Primăriei Craiova, în Piața Mihai Viteazul a fost amplasat un brad de 21 de metri înălțime, în interiorul căruia circulă un tren în miniatură. Tot aici se află fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni. În Piața Frații Buzești a fost instalată o figurină a lui Moș Crăciun înaltă de nouă metri, în timp ce în zona Doljana a fost amenajat un labirint care găzduiește atelierele Elfilor. În apropierea Teatrului Național ‘Marin Sorescu’, vizitatorii vor găsi ‘Țara lui Moș Crăciun’, cu roată panoramică, trenulețe, carusele și experiențe de realitate virtuală.

Primarul a subliniat că târgul a fost extins pentru a evita aglomerația înregistrată în anii precedenți, în special la sfârșit de săptămână, după ce ediția trecută ar fi atras peste două milioane de vizitatori.

‘Ne bucurăm să anunțăm că și anul acesta suntem cel mai mare târg din lume, 27 de hectare. Practic, noi nu putem să vorbim la Craiova despre o piață de Crăciun, pentru că nu este o singură piață, sunt mai multe și chiar este extins față de anul trecut, tocmai pentru că, după ce am avut peste două milioane de vizitatori care au venit în Craiova și era foarte mare înghesuială, mai ales în perioada weekendurilor, am ales să extindem anul acesta’, a explicat Vasilescu.

Aceasta susține că interesul turiștilor pentru eveniment este mai mare decât în 2025, rezervările fiind făcute încă din primele luni ale anului. ‘Avem semnale că vor fi mai mulți vizitatori decât anul trecut, pentru că agențiile de turism au început să facă rezervările din luna februarie-martie. Deja toate weekendurile sunt sold-out. Sunt iarăși câteva hoteluri care se deschid în perioada aceasta, pentru că perioada Crăciunului este cea mai aglomerată în Craiova’, a declarat primarul.

În ceea ce privește accesul turiștilor, Lia Olguța Vasilescu a precizat că în zona centrală au fost create noi locuri de parcare, destinate în principal celor care sunt cazați în oraș. Pentru vizitatorii care vin doar pentru târg, autoritățile recomandă utilizarea parcărilor din zona aeroportului, de unde este asigurat transportul cu autobuzul către centru.

Edilul a vorbit și despre impactul economic al evenimentului, susținând că investițiile municipalității în organizarea manifestărilor atrag venituri importante pentru operatorii economici locali, în special pentru sectorul HoReCa.

‘Impactul economic a fost tot timpul foarte mare. Eu am insistat de fiecare dată să spun că primăria organizează toate aceste evenimente în timpul anului, nu numai Târgul de Crăciun, care costă sub 2% din bugetul local, dar generează venituri de 25% din economia orașului Craiova. Față de cât finanțăm noi, sunt și foarte mulți sponsori anul acesta, dar veniturile în zona HoReCa sunt foarte mari’, a afirmat Vasilescu.

Potrivit Primăriei Craiova, târgul se desfășoară în Piața Mihai Viteazul, Piața Ierusalim, Piața Frații Buzești, zona Minerva, pe străzile Theodor Aman și A.I. Cuza, Calea Unirii, în English Park și în zona Teatrului Național ‘Marin Sorescu’. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, cadouri, dulciuri și preparate de sezon, terase cu mâncare românească pe Calea Unirii și o zonă de food truck-uri pe strada Theodor Aman.

Târgul de Crăciun de la Craiova, desemnat la ediția precedentă ‘Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa’, în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și al locurilor de agrement este de luni până joi, între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică, între orele 11:00 și 23:00.

‘Insist să spun că acest Târg de Crăciun este în primul rând pentru craioveni și în primul rând pentru copiii craiovenilor, pe care îi așteptăm să vină să se bucure de cel mai frumos târg din Europa de anul acesta’, a mai menționat primarul Lia Olguța Vasilescu.