Guvernul prelungește temporar funcționarea centralelor pe lignit de la Turceni și Craiova

Guvernul a aprobat vineri un memorandum privind analiza și adoptarea unei decizii de menținere temporară a capacităților de producție a energiei electrice pe bază de lignit de la centralele din Turceni și Craiova.

Este vorba despre memorandumul cu tema ‘Analiza și adoptarea unei decizii privind menținerea disponibilității unor capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit pentru asigurarea adecvanței Sistemului Electroenergetic Național și a continuității alimentării cu energie termică’.

‘Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR’, informează un comunicat de presă al Guvernului.

Capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului II al anului 2027, iar cele de la Turceni 5 până la sfârșitul trimestrului I al anului 2028.

Memorandumul a fost aprobat de Guvern în contextul obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Ținta 119a, care prevedeau scoaterea din exploatare, până la data de 31 august 2026, a unor capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, cu o putere instalată cumulată de 710 MW.

‘Decizia de prelungire a perioadei de producție pentru aceste unități a fost luată în condițiile deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie’, a explicat Executivul.