Ciolacu: Nu am mărit niciun impozit; nu am introdus nicio taxă nouă şi nici nu am să introduc

Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, a subliniat, luni seară, că guvernul pe care îl conduce nu a introdus nicio taxă nouă şi nu a mărit impozite, doar a eliminat excepţii.

Prezent în studioul Digi24, Marcel Ciolacu a primit mai multe întrebări transmise de către liderii principalelor partide parlamentare. Astfel, preşedintele USR, Cătălin Drulă, a vrut să ştie de ce Guvernul a „crescut taxele” pentru a „alimenta pensiile speciale şi clientela” de partid.

„Eu nu am mărit niciun impozit. Am scos nişte excepţii. Acel lucru mi-l solicita Comisia, Banca Mondială, FMI. ‘Nu mai aveţi climat concurenţial corect, cu atâtea excepţii. Nu se mai poate. Unde vreţi să vă îndreptaţi? Spre ce? Aveaţi cotă unică, nu mai aveţi cotă unică. E 5%? E opt? E zero? E TVA de nouă? De cinci? De doi?’ Nimeni nu mai ştia nimic. Toată lumea, când venea la guvernare sau crea o majoritate, mai venea cu o excepţie pentru o categorie. Presupun că vrem un climat economic sănătos. Şi egal pentru toţi. Eu nu am introdus nicio taxă nouă, absolut niciuna. Şi nici nu am să introduc. România, în schimb, la un moment dat – şi avem impus prin PNRR, ca şi jalon – va trebui să facă o reformă fiscală serioasă, comentată şi asumată de politicieni, cu specialişti din economie”, a răspuns premierul.

Ciolacu a mai spus că USR a făcut parte dintr-o majoritate de dreapta şi nu a rezolvat „nimic”. El a adăugat că vineri va fi depusă cererea de plată numărul trei la Bruxelles, din cadrul PNRR.

„Mi se pare aşa mic… câteodată nici nu îmi vine să răspund. În primul rând, am reuşit, împreună cu Comisia, să trecem o lege. Nicio lege nu poate fi retroactivă. Domnul Drulă şi cu echipa domniei sale au trecut foarte clar în jalonul cu pensiile speciale – în afară de tâmpenia cu pensiile ocupaţionale, care au devenit pensiile speciale – că pensiile magistraţilor trebuie să ţină cont de deciziile Curţii Constituţionale din România. Au trecut în jalon lucrul acesta. Curtea Constituţională – eu nu comentez o decizie a Curţii şi nu am să o comentez niciodată (…) trebuie să o pun în aplicare, că aşa e Executivul. CCR a decis ceva. Am pornit la altă negociere, cu Comisia. ‘Uitaţi ce a decis CCR’. Am reuşit ca Înalte Curte să nu mai sesizeze CCR, să mai fie o altă decizie, să o luăm de la capăt, pentru că România pierdea 1,7 miliarde de euro. Era ultimul jalon important de îndeplinit. Vineri vom depune cererea de plată numărul trei la Bruxelles”, a mai menţionat premierul Marcel Ciolacu.