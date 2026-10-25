CNPP: 885.745 beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari, în septembrie 2026

Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost, în septembrie 2026, de 885.745 persoane, cu 652 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 850.009 erau pensionari din sistemul public, iar 35.736 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (635 lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 lei), Bistrița-Năsăud (594 lei) și Prahova (593 lei).

Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 40.537, și în județele Suceava (36.130 pensionari), Iași (32.430), Dolj (30.271), Maramureș (29.299) și Prahova (28.551).

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 359 de lei, valorile cele mai mari fiind înregistrate în județele Ilfov (483 lei), Hunedoara (471 lei) și și în sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (516 lei, respectiv 437 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (2.772 persoane), urmat de județele Botoșani (2.240), Olt (2.238) și Suceava (2.035).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit ”Indemnizație socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.