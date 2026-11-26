Cea mai mare pensie din sistemul public de pensii din România este de aproximativ 120.000 de lei pe lună și este stabilită pe bază de contributivitate, iar cea mai mare pensie de serviciu era, luna trecută, de 67.000 de lei, a declarat, miercuri, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Vasilica Robu, la Congresul Național de Îmbătrânire Activă.

‘Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem și asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei și este pe contributivitate, dar și contribuțiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii. De-aia spun tot timpul: aveți grijă când vă angajați ce salarii solicitați, pentru că orice venit influențează cuantumul pensiei. Contribuții mari, pensii mari. Contribuții mici, pensii mici’, a afirmat Robu.

În ceea ce privește cea mai mare pensie de serviciu, șefa CNPP a precizat că aceasta se situa, conform raportărilor de luna trecută, la 67.000 de lei.

‘Luna trecută conform raportărilor era la 67.000 lei. E o pensie stabilită conform unei legislații speciale, e o pensie de serviciu și știm cu toții că au alt mod de calcul, că așa a prevăzut legea respectivă’, a explicat aceasta.

Totodată, președintele CNPP a susținut că pensiile vor fi majorate anul viitor, însă procentul de creștere urmează să fie stabilit, ținând cont și de sustenabilitatea acestei măsuri.

‘Cu siguranță vor fi majorate. Așteptăm procentul și fiind instituție de aplicare, suntem pregătiți pentru punerea în aplicare a procentului de majorare și ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiați de această creștere’, a spus Valentina Vasilica Robu.

Întrebată dacă procentul de indexare va fi cel prevăzut de lege pentru anul 2027, aceasta a arătat că sunt efectuate analize împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.

‘Conform articolului din legea 84, formula de calcul relatează un anumit procent, dar tot în lege, tot în articol, avem precizarea că orice majorare se face cu sustenabilitate. Adică trebuie să ținem cont și dacă este sustenabilă această majorare. Și aceste analize se fac împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe’, a menționat președintele CNPP.

Referitor la perspectiva creșterii vârstei de pensionare, Robu a precizat că aceasta nu va fi majorată peste nivelul de 65 de ani până în 2035.

‘Până în 2035, sub nicio formă nu va crește (vârsta de pensionare, n.r.), și după avem un articol în lege care vine cu un mecanism de calcul și care nu trebuie să sperie, pentru că suntem în grafic și vârsta nu va crește’, a susținut șefa Casei Naționale de Pensii Publice.