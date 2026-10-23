Coca-Cola, Nestle și Danone au promis că vor modifica etichetele privind reciclarea sticlelor de plastic

Companiile din industria agroalimentară Coca-Cola, Nestle și Danone s-au angajat să modifice declarațiile de reciclare publicate pe sticlele lor de plastic, astfel încât consumatorii se pot baza pe informații corecte și clare cu privire la caracteristicile de reciclare ale sticlelor, a anunțat joi Comisia Europeană, transmite AFP.

Cele trei companii au promis că vor înlocui mențiunile de pe etichetele sticlelor, cum ar fi ‘Sunt o sticlă fabricată din plastic 100% reciclat’, cu ‘Această sticlă este 100% reciclată, cu excepția capacului și a etichetei’ pentru a asigura informații clare și corecte din punct de vedere faptic cu privire la reciclabilitate și compoziție.

De asemenea, companiile vor înlocui mențiunile de pe etichetele sticlelor, cum ar fi ‘Recycle me again’ (Reciclează-mă din nou) cu ‘Recycle me’ (Reciclează-mă), astfel încât întreprinderile să nu ofere consumatorilor impresia falsă, atunci când îi încurajează să recicleze sticla, că sticla a fost deja reciclată înainte de cumpărare și poate fi reciclată din nou într-o altă sticlă.

‘Consumatorii europeni merită informații exacte cu privire la practicile de mediu ale tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piața unică. Salut angajamentul celor trei întreprinderi de a-și îndeplini responsabilitățile pentru a se asigura că afirmațiile legate de mediu de pe produsele lor sunt clare, veridice și în conformitate cu legislația UE privind protecția consumatorilor’, a declarat comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.

Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor monitoriza punerea în aplicare a acestor angajamente și pot lua măsuri de asigurare a respectării legislației în cazul în care întreprinderile nu le respectă. În plus, Comisia și rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), pot colabora cu asociațiile din industria îmbutelierii, pentru a asigura condiții de concurență echitabile în care toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică să respecte aceleași norme.

Producția mondială de plastic continuă să crească într-un ritm susținut, ajungând la 430,9 milioane de tone de plastic virgin în 2024 (o creștere de 4% față de 2023), în pofida avertismentelor lansate de ONG-urile de mediu. Mai mult de jumătate din această producție a provenit din Asia (57,2%) și mai mult de o treime numai din China (34,5%), potrivit Plastics Europe, asociația de lobby a producătorilor europeni de plastic.În timp ce producția din Uniunea Europeană este în scădere, Europa își mărește importurile din Asia.