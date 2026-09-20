Putin a pus activele din Rusia ale Nestle, Auchan și Leroy Merlin sub administrare specială

Activele rusești ale multinaționalei elvețiene Nestle, ale lanțului francez de retail Auchan și ale fostului grup de bricolaj Leroy Merlin (redenumit Lemana Pro în 2024 în Rusia) au fost transferate către o singură companie rusă, conform unui decret emis joi de președintele Vladimir Putin.

Potrivit documentului, acțiunile acestor companii din Rusia sunt transferate sub ‘administrare temporară’ către compania rusă ‘L.E.V. Management’.

Publicația de investigații Novada Gazeta Europa dezvăluie că această companie, înființată la sfârșitul anului 2025, este condusă de Andrei Krayushkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne.

‘Conform documentelor contabile, (această companie) nu a desfășurat nicio activitate comercială, cel puțin nu până la sfârșitul aceluiași an (2025). Are un singur angajat. Proprietarii săi sunt necunoscuți’, relatează publicația Novada Gazeta Europa, care are sediul în Letonia și este interzisă în Rusia ca ‘organizație indezirabilă’.

De la debutul invaziei rusești în Ucraina, și de la primele sancțiuni economice impuse Moscovei de țările occidentale, multe multinaționale au părăsit Rusia, altele și-au suspendat operațiunile acolo sau au avut activele confiscate și transferate către companii rusești.

Decretul prezidențial publicat joi menționează, de asemenea, transferul de active de la trei filiale rusești aparținând companiei franceze de logistică FM Logistic.

Textul decretului prezidențial mai menționează transferul acțiunilor Auchan din Rusia deținute de compania franceză Sogepar.

În ceea ce privește rețeaua deținută anterior de Leroy Merlin, transferul implică 99,993% din acțiunile din Rusia deținute de grupul ‘Scenari Holding LP’, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, și 0,007% din cele deținute de compania franceză Adeo.

În martie 2023, grupul francez Adeo a anunțat că renunță la controlul Leroy Merlin din Rusia în favoarea conducerii locale. Apoi, la sfârșitul anului 2023, Scenari Holding a achiziționat lanțul de magazine de bricolaj. În 2024, acest lanț a fost redenumit Lemana Pro. Contactat de agenția de presă TASS, biroul de presă al Lemana Pro a declarat joi seara că nu a primit nicio informație de la autorități cu privire la această procedură și a solicitat clarificări.

Auchan și fosta Leroy Merlin, două mărci controlate de familia franceză Mulliez, au fiecare zeci de magazine în Rusia.

Pe site-ul său rusesc, Auchan susține că are peste 33.000 de angajați, 241 de magazine, inclusiv 62 de hipermarketuri în Rusia. În 2019, revista Forbes a numit-o cea mai mare companie străină care operează în Rusia.

Un alt lanț de succes din grupul Mulliez, retailerul de articole sportive Decathlon, și-a încetat operațiunile în Rusia încă din martie 2022, la începutul războiului, din cauza problemelor de aprovizionare legate de sancțiuni.

În ceea ce privește Nestle, decretul publicat joi menționează transferul activelor aparținând Nestle Deutschland AG și Nestle Products Company.

Filiala rusă a unui alt gigant alimentar, Danone, a fost confiscată de statul rus în 2023 și apoi vândută unui nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.