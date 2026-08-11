Cât de simplă este trecerea de la înghețată la investiții? Giganții din spatele produselor din frigider

Vara aduce în prim-plan produse cumpărate frecvent, precum înghețată, sau băuturi răcoritoare, însă în spatele acestor alegeri se află companii globale listate la bursă. Observând dinamica produselor care se vând mai bine în zilele caniculare, o analiză XTB arată cum obiceiurile de consum din timpul verii pot fi conectate foarte simplu cu piețele de capital și cu deciziile investitorilor.

Unilever

Unilever este gigantul anglo-olandez care administrează mărci puternic influențate de sezonalitate. Un exemplu este OLÁ, cu portofoliu de înghețată (Magnum, Cornetto și Solero) devenit emblematic pentru sezonul estival, precum și Lipton, unul dintre liderii segmentului de ice tea.

Acțiunile Unilever se tranzacționează în prezent la un nivel similar celui din 2017, ceea ce înseamnă o stagnare a prețului pe o perioadă de aproape zece ani. Acest lucru nu indică faptul că societatea nu generează profit, ci reflectă mai degrabă profilul defensiv, caracterizat prin venituri stabile, relativ independente de contextul pieței.

Nestlé

Cu sediul central în Elveția, Nestlé are un model de afaceri mult mai diversificat. În timpul verii, compania are o prezență puternică prin gama de înghețată, care include produse precum Maxibon sau cornetele Extreme, precum și în categoria lactatelor.

Principalul avantaj competitiv al Nestlé constă în capacitatea de a compensa fluctuațiile din timpul verii prin mărci cu vânzări puternice în sezonul rece, precum bine-cunoscutele produse din ciocolată și cafea. Astfel, compania își asigură venituri relativ uniforme pe parcursul întregului an.

În cazul Nestlé, prețul acțiunilor a rămas relativ stabil pe termen lung, în timp ce, pe termen scurt, a înregistrat deja o corecție de aproximativ 35% față de maximul atins în 2022, deși indicii bursieri au avut creșteri în ultimii ani.

Acest lucru nu înseamnă că societatea nu își vinde produsele. La fel ca Unilever, Nestlé este o companie defensivă, ale cărei venituri și profituri tind să rămână stabile indiferent de evoluția generală a pieței. Prin urmare, astfel de companii au, de regulă, o evoluție mai bună în perioade cu incertitudine ridicată și de scăderi ale indicilor bursieri, subliniază XTB.

Atât Unilever, cât și Nestlé fac parte din categoria acțiunilor defensive și distribuie periodic o parte din profituri către acționari, situație reflectată și de analiza ultimului deceniu (2016 -2026). Pentru investitorii cu un profil mai conservator, astfel de companii pot reprezenta adesea o opțiune potrivită, subliniază analiștii XTB.

În perioade de instabilitate economică, cicluri de majorare a dobânzilor sau crize geopolitice, investitorii tind să se orienteze către aceste acțiuni tocmai datorită stabilității fluxurilor de numerar și politicilor predictibile de distribuire a dividendelor.

Impactul prețului la cacao și la zahăr

Prețul boabelor de cacao au înregistrat o creștere fără precedent, însă cel al zahărului a rămas stabil. Cum acestea sunt ingrediente esențiale pentru producția de înghețată, ciocolată și băuturi, efectul asupra marjelor de profit ale Unilever și Nestlé a fost unul imediat, după cum urmează:

Capacitatea de a transfera costurile în prețuri: pentru a-și proteja marjele în fața scumpirii ingredientelor, Nestlé și Unilever s-au bazat pe valoarea mărcilor lor și au transferat costurile către consumatorul final prin creșterea prețurilor, fără să înregistreze o scădere notabilă a volumului vânzărilor.

Fenomenul de „shrinkflation”: o altă strategie a fost reducerea discretă a cantității produsului sau a dimensiunii ambalajului, cu menținerea aceluiași preț de vânzare.

Dincolo de întrebarea care dintre aceste mărci vinde mai mult într-o zi caniculară, analiza celor două companii listate la bursă reprezintă un exemplu relevant de educație financiară, subliniază analiza XTB.

Celebrul investitor Warren Buffett susține frecvent o premisă simplă: investițiile ar trebui să vizeze companii ale căror produse sunt ușor de înțeles, sunt consumate în mod curent și au o utilitate în viața de zi cu zi.

De fiecare dată când un consumator cumpără produsele acestor mărci dintr-un supermarket sau le comandă la o cafenea, contribuie indirect la activitatea unor companii listate pe principalele burse europene. Piața financiară nu trebuie privită ca un ecosistem inaccesibil, mai arată XTB.