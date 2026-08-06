Comisia Europeană va evalua impactul amendamentelor adoptate de Parlament la legea decarbonizării din România

Comisia Europeană va evalua dacă modificările aduse de Parlamentul României la legea decarbonizării pot afecta îndeplinirea jalonului 114 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), privind reforma sectorului energetic și eliminarea treptată a capacităților de producție pe bază de cărbune și lignit, a declarat joi pentru AGERPRES un purtător de cuvânt al CE.

”Suntem la curent că Parlamentul României a adoptat, la 5 august 2026, amendamente la legea decarbonizării care, printre alte modificări, afectează condițiile de scoatere din funcțiune a centralelor electrice pe bază de cărbune și lignit, condiționând închiderea acestora de disponibilitatea unor surse alternative cu emisii reduse de carbon. Comisia ia act de aceste amendamente la legea decarbonizării, care reprezintă o reformă-cheie din Planul de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a cărei intrare în vigoare a stat la baza evaluării pozitive a jalonului 114”, menționează un purtător de cuvânt al CE într-un răspuns scris transmis AGERPRES.

”Comisia va analiza cu atenție aceste amendamente, care nu au fost încă promulgate de președintele României, și va evalua dacă acestea creează un risc ca jalonul 114 să nu mai fie considerat îndeplinit. În general, Comisia solicită tuturor statelor membre să își respecte pe deplin angajamentele asumate prin planurile de redresare și reziliență și reamintește că orice risc privind nerespectarea acestora va fi analizat cu atenție, putând atrage consecințe financiare”, a adăugat sursa citată.

CE mai precizează că monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în România. ”Suntem în contact cu autoritățile naționale și cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E), primind actualizări continue privind situația. În acest stadiu nu există motive de îngrijorare imediată. Alimentarea cu energie electrică rămâne stabilă, iar piața funcționează corespunzător. Comisia este disponibilă pentru discuții și este pregătită să ofere orientare privind instrumentele existente în acquis-ul UE pentru a contribui la gestionarea efectelor secetei și, dacă va fi necesar, să convoace o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică”, se mai precizează în răspuns.

În ceea ce privește respectarea termenului de închidere a centralelor pe bază de cărbune până la 31 august, purtătorul de cuvânt al CE menționează că Executivul UE ”va analiza cu atenție amendamentele la legea decarbonizării. Aceste amendamente condiționează închiderea centralelor pe cărbune de disponibilitatea unor capacități similare cu emisii reduse de carbon și ar putea afecta caracterul ireversibil al închiderii capacităților pe bază de cărbune și lignit, evaluat anterior în cadrul jalonului 114”.

”Mai mult”, atrage atenția sursa citată, ”jalonul 119A, parte a ultimei cereri de plată care urmează să fie depusă ulterior, prevede ca România să scoată din funcțiune o anumită capacitate de unități pe bază de cărbune și lignit (710 MW). Decizia privind unitățile care vor fi închise aparține României. Comisia va evalua îndeplinirea jalonului 119A după ce România va include acest jalon în cea de-a șasea și ultima cerere de plată”.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități energetice similare. Au fost înregistrate 180 de voturi ”pentru”, nouă ”împotrivă”, 27 de abțineri, iar 80 de deputați nu au votat.

”Astăzi (miercuri – n.r.) am asistat, ca săptămâna trecută, ca zilele trecute, la un concurs nesfârșit de amendamente menite să schimbe legi care sunt importante pentru România și care sunt angajamente deja unele respectate pentru România și ținte deja atinse ale României. Riscăm să pierdem miliarde de euro din PNRR doar datorită unei singure legi – legea decarbonizării”, a declarat miercuri deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL, la Parlament.