INS: Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în scădere cu 2,5% și, respectiv, 5,7%, în iunie 2026

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de închiriat au scăzut cu 2,5% și respectiv cu 5,7%, în luna iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), date joi publicității.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iunie a acestui an au însumat 1,269 milioane. Din numărul total, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, iar sosirile turiștilor străini 21,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iunie 2026 au însumat 2,675 milioane. Înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,4%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat 20,6%.

Durata medie a șederii în luna iunie 2026 a fost de 2,1 zile la turiștii români și de două zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iunie 2026, a fost de 26,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 3,4 puncte procentuale față de aceeași lună a anului trecut.

Conform statisticii, în primele șase luni ale anului, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au însumat 5,556 milioane de persoane, în scădere cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din numărul total al sosirilor, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 21,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în primele șase luni ale anului, au însumat 10,804 milioane, în scădere cu 6,7% față de cele din aceeași perioadă a anului trecut. Înnoptările turiștilor români au reprezentat 77%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 23%.

Durata medie a șederii, în prima jumătate a anului, a fost de 1,9 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 22,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,9 puncte procentuale față de perioada similară din 2025.

Pe județe, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, numărul sosirilor turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: București (931.200 persoane), Brașov (592.900 persoane) și Constanța (364.400 persoane). Înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat, în aceeași perioadă, valori mai mari în București (1,918 milioane), Brașov (1,114 milioane) și Constanța (946.400).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, au provenit din: Germania (114.800 persoane), Italia (105.700 persoane) și S.U.A. (78.800 persoane).

Eșantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate/clasificate, de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru Turism, la 5 ianuarie 2026. Lista cuprindea 16.042 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9.500 structuri de cazare și 6.542 apartamente și camere de închiriat. În luna iunie 2026, din totalul structurilor de cazare, 3.827 unități erau în reparații capitale și 1.610 nu au completat chestionarul din alte cauze.