Scenariul de bază al Guvernului rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ținte depinde de evoluția economiei în trimestrele III și IV, iar procesul de dezinflație este așteptat să înceapă în perioada august-septembrie, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Scenariul de bază rămâne o creștere economică de 0,1% în acest an, însă atingerea acestei ținte depinde de evoluția economiei în trimestrele III și IV. Ne bazăm în special pe un an agricol bun și pe continuarea ritmului foarte bun din construcții, sector care înregistrează în prezent un avans de aproximativ 14%. În pofida multiplelor șocuri, economia României s-a dovedit rezilientă, iar aceasta se datorează în primul rând seriozității antreprenorilor și mediului de business legitim’, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, procesul de dezinflație a fost întârziat de evoluțiile externe, însă direcția rămâne una de scădere.

‘Procesul de dezinflație este estimat să înceapă în perioada august-septembrie. Contextul internațional, inclusiv conflictul din Iran și efectele acestuia asupra prețurilor la energie și carburanți, a întârziat acest proces. Estimarea actuală este o inflație de 5-6%, nu de 4% conform scenariului inițial, însă direcția rămâne una de scădere. Odată cu reducerea inflației, estimăm o revenire treptată a consumului spre finalul anului, în special în trimestrul IV, pe fondul unei baze de comparație mai favorabile și al temperării creșterii prețurilor’, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a arătat că o confirmare a procesului de dezinflație și menținerea deficitului în limitele asumate ar putea crea premisele pentru o reducere a dobânzilor.

‘Dacă procesul de dezinflație se confirmă și deficitul rămâne în parametrii asumați, avem premisele pentru o ușoară reducere a dobânzilor. În același timp, rămânem prudenți, deoarece costurile de finanțare sunt influențate atât de contextul internațional, cât și de nivelul deficitului și al datoriei publice. La finalul lunii iunie, cheltuielile cu dobânzile erau cu aproximativ 4 miliarde de lei peste nivelul de anul trecut’, a explicat acesta.

Referitor la politica fiscală, Nazare a afirmat că Executivul își menține obiectivul de reducere a deficitului bugetar și continuă investițiile publice.

‘Menținem proiecția de reducere a deficitului în țintele asumate, printr-o abordare serioasă și responsabilă în managementul banilor publici. Consolidarea fiscală este esențială pentru reducerea costurilor de finanțare și pentru creșterea încrederii investitorilor. Continuăm în ritm susținut investițiile publice, cu 9 miliarde de lei în plus în primele șase luni, sprijinite inclusiv de accelerarea implementării proiectelor finanțate prin PNRR. Aceste investiții susțin activitatea economică și creează premise pentru revenirea creșterii’, a menționat ministrul.

Acesta a subliniat că menținerea ratingului suveran al României de către agenția Fitch contribuie la consolidarea încrederii investitorilor.

‘Am reușit să menținem ratingul suveran al României în prima evaluare din această vară, a agenției Fitch, într-un moment important pentru credibilitatea țării pe piețele financiare internaționale. Acest rezultat contribuie la menținerea încrederii investitorilor și la stabilitatea finanțării statului. Continuăm cu aceeași seriozitate să folosim toate argumentele disponibile în dialogurile cu Moody’s și cu S&P, pentru a proteja interesele de rating ale României’, a afirmat Alexandru Nazare.

În ceea ce privește perspectivele pentru anul viitor, ministrul a susținut că există premise pentru o accelerare a creșterii economice, dacă vor fi continuate măsurile de consolidare fiscală și investițiile.

‘Dacă vom continua consolidarea fiscală, vom menține ritmul investițiilor și vom valorifica fondurile europene, există premise solide pentru o revenire economică mai consistentă începând cu anul următor. Contextul economic internațional rămâne unul volatil în perioada următoare și este obligatoriu să menținem o abordare prudentă. Indicatorii pe care îi monitorizăm permanent arată că există premise reale pentru o îmbunătățire treptată a situației economice în perioada următoare’, a transmis ministrul Finanțelor.

El a adăugat că disciplina în administrarea banului public este esențială pentru consolidarea fiscală și pentru îmbunătățirea competitivității economiei.

‘Nu putem cere disciplină mediului privat fără să demonstrăm disciplină în administrarea banului public. Acesta este principiul care trebuie să stea la baza perioadei următoare. Consolidarea fiscală nu este un scop în sine și nici un exercițiu tehnic, ci condiția necesară pentru o economie mai stabilă, costuri de finanțare mai reduse și un mediu de afaceri mai competitiv’, a concluzionat Alexandru Nazare.