Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica: Investiția în tehnologie poate să aibă beneficii foarte mari

Seria de evenimente RO 3.0 dedicate identificării soluțiilor pentru dezvoltarea României a continuat și în luna Noiembrie, când Antena 3 CNN a organizat conferința „Next step 2025 – Let’s write the future together”. În cadrul dezbaterilor au fost analizate atât provocările, cât și perspectivele unor sectoare esențiale pentru viitorul economiei. Energia a fost unul dintre domeniile vedetă, piața de profil, în ciuda numeroaselor oportunități, trecând printr-o perioadă complicată, plină de incertitudini. O rezolvare, indiferent de situație, există: prezent la eveniment, Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, a explicat importanța investițiilor strategice în energie.

Revoluția industrială este în plină desfășurare și nu ține cont de culoarea politică, susține Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica, iar România trebuie să investească în inovare.

„Orice proiect mare de investiții are trei parametri, cel puțin proiectele de ordin național: IRR (n.r – rata internă a rentabilității) – pentru beneficiul acționarilor, ERR (n.r. – rata rentabilității economice a investiției) pentru beneficiul economiei – și aici depinde cât de bine reușim să localizăm producția, să sprijinim productivitatea economică, să contribuim la bugetul de stat – și costul total al energiei produse. Asta înseamnă inclusiv impactul asupra mediului. Cred că principalul factor pe care nu îl știm este ce se va decide la următoarele reuniuni ale COP asupra articolului 6 privind certificatele de carbon, dacă sunt adoptate la nivel global sau nu. Acest lucru va afecta clar competitivitatea întregii industrii. Noi momentan avem o schemă în Europa față de care ne aliniem, iar prețul certificatului de carbon influențează costul marginal, care este ultimul cost al energiei produse. În ultimii ani am văzut, în ideea bună de decarbonizare, dar bineînțeles aici nu avem toate tehnologiile mature și pregătite. Să ajungem la ținta de net zero în 2050, cred că avem aproape jumătate din tehnologiile care ne sunt necesare în momentul de față la stadiul de proiect. Va trebui să pompăm foarte mult în inovare, în localizare, în a prelua aceste tehnologii pentru a putea fi competitivi. Noua revoluție industrială, indiferent de structura politică a guvernelor, este în curs”, crede Cosmin Ghiță.

Potențialul României de a prelua noile tehnologii din domeniul energetic, bine dezvoltate în Statele Unite și Coreea, dar mai puțin implementate în Europa, reprezintă un mare avantaj, arată directorul Nuclearelectrica.

„Investiția în tehnologie poate să aibă beneficii foarte mari dacă noi reușim să fim printre primii în Europa, reușim să stabilizăm un lanț de aprovizionare și un know-how pe care după să-l extrapolăm în mai multe țări. Tehnologia de construcție modulară și de asamblare automată a unor elemente de construcții nu e foarte bine dezvoltată în Europa, ea s-a dezvoltat foarte bine în SUA și Coreea de Sud. Noi am reușit să internalizăm această capabilitate și să dăm noi mai departe acest know-how. Totodată, toate investițiile pe care noi le-am avut, reușim să beneficiem de linie de credit din partea instituțiilor ECA (n.r – agenții de creditare a exporturilor). (…) Intrăm acum într-o fază de a determina un lanț local de aprovizionare și să vedem ce capabilități avem pentru a dezvolta. Deci din perspectiva ERR-ului avem beneficii foarte mari”, precizează Cosmin Ghiță.

Acesta a punctat și importanța reactoarelor de mici dimensiuni, pe care marii producători industriali încep să le caute din ce în ce mai des.

„Regenerabilele sunt bune pentru partea de decarbonizare. Însă, dacă ne uităm foarte bine la ce s-a întâmplat în Germania, unde Volkswagen anunță că dorește relocare către alte state a producției, la fel marii producători industriali din Europa… intermitențele date de aceștia, coroborate cu lipsa capacităților de producție în bandă sau lipsa capacităților de echilibrare și de stocare au dus la asigurarea stabilității sistemului național din diverse țări prin oprirea acelor grupuri sau prin suprataxarea și demotivarea lor prin stoparea producției. Acest lucru noi încercăm să-l compensăm prin tehnologia reactoarelor de mici dimensiuni care pot fi amplasate lângă puncte de producție și pot da un soi de energie autonomă similară CET-urilor din anii ’60. E o soluție ce poate sprijini foarte mult producția mai departe. Nu degeaba avem un memoriu semnat cu un mare producător de oțeluri care dorește să se relocheze lângă Doicești, totodată avem discuții cu mai multe entități interesate în relocarea centrelor de

date. Vedem un interes din partea marilor consumatori de a se apropia de surse de producție de energie în regim autonom. Reactoarele de mici dimensiuni sunt bune și pentru echilibrare, pentru că au o oprire și o pornire mai rapide. Ele vin în completare foarte bună cu reactoarele de mari dimensiuni, care pot asigura în noul grid energia în bandă”, a conchis directorul general Nuclearelectrica.