Creştere cu 20% a înmatriculărilor de autoturisme noi în România, la opt luni

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 20%, în decursul primelor opt luni din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2022, în timp ce mărcile „verzi” au raportat un salt de 35,9% şi o cotă de piaţă de 23,4%, conform datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), prelucrate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Statistica publicată miercuri arată că, pe piaţa naţională, topul primelor zece mărci de autoturisme şi autovehicule comerciale, după primele opt luni din anul 2023, este condus de Dacia (32.884 de unităţi), urmată de Renault (10.229), Toyota (7.777), Volkswagen (7.675), Skoda (7.083), Ford (6.934), Hyundai (6.119), Mercedes Benz (5.970), Suzuki (3.178) şi BMW (3.070).

Pe ansamblu, autoturismele (ce reprezintă aproximativ 84% din total) au înregistrat, la nivelul lunii august a acestui an, un volum de 12.750 de unităţi, cu 2,4% mai mult decât în luna similară din 2022.

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în primele opt luni din acest an, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 2,2% faţă de cota deţinută în perioada similară din 2022, până la o pondere de 63,5%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, se înregistrează o scădere de 0,5% de la an la an şi deţin o cotă de 13,1% din total.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au ajuns să deţină, la finele lunii august 2023, o cotă de piaţă de 23,4%.

În această categorie, autoturismele full electrice deţin o cotă de 10,7% din piaţă, în prezent, de la 7,8%, în primele opt luni ale anului anterior.

Potrivit sursei citate, achiziţiile din această categorie au crescut considerabil (+35,9%), comparativ cu perioada similară a anului trecut, şi, în acest context, este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% electrice (+64,8%) şi a celor plug-in hybrid (+45%) din totalul autoturismelor electrificate.

Achiziţiile de autoturisme 100% electrice au crescut cu aproape 65%, la nivelul celor opt luni din 2023, în timp ce categoria Plug-in înregistrează un salt de 45% faţă de intervalul similar al anului precedent.

De asemenea, autoturismele Full Hybrid consemnează o creştere de 10,1% în perioada analizată.

În intervalul ianuarie – august 2023, primele cinci cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring – cu 4.749 de unităţi (+34,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent), Tesla Model Y (1.483 de unităţi, +1.461,1%), Tesla Model 3 (cu 678 de unităţi, +99,4%), Renault Megane (634 de unităţi, +15.750%) şi Volkswagen e-UP! (383 de unităţi, +15,4%).

Pe segmentul autoturismelor Plug-in, ierarhia este condusă de Ford Kuga – cu 523 de unităţi şi o creştere de 93%, de la un an la altul, apoi Hyundai Tucson (220 de unităţi, +44,7%), Renault Captur (208 unităţi, +14,9%), Mazda CX-60 (202 unităţi, fără înmatriculări în perioada similară a anului anterior) şi Mercedes Benz GLE (201 unităţi, +16,9%).

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în Top 3, Toyota Corolla (1.552 de unităţi, -8,9% faţă de 2022), urmată de Toyota C-HR (1.224 de unităţi, -11,9%) şi Toyota Yaris Cross (1.103 unităţi, +131,7%).

Pe de altă parte, autovehiculele comerciale uşoare înregistrează, în august 2023, o creştere de 27,5% faţă de luna august 2022, iar pe ansamblul celor opt luni din acest an, o majorare de 14,2%.