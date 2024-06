Criză pe piața spațiilor de birouri. Companiile trebuie să-și planifice cu mult înainte viitoarele contracte de închiriere

Scăderea cererii pentru spațiilor de birouri din București, după perioada pandemiei, s-a reflectat și în volumul de pre-închirieri, care cunoscut o reducere de peste 50% în intervalul 2020-2023, arată un studiu iO Partners. Totodată, ponderea scăzută a pre-închirierilor este explicabilă prin faptul că sunt foarte puține proiecte în București cu șanse de livrare în următorii doi ani. Acest lucru va obliga companiile să-și gândească strategiile privind necesitatea de spații de birouri cu 2-3 ani înainte de expirarea contractelor actuale.

Dacă în intervalul 2010 – 2019 pre-închirierile au avut o pondere medie de aproximativ 25% în cererea totală de spații de birouri, respectiv peste 70.000 mp pe an, în intervalul 2020-2023 ponderea pre-închirierilor a scăzut la mai puțin de jumătate, ajungând la o medie de 11% din total sau circa 30.000 mp pe an. Aceasta în condițiile în care livrările anuale de noi clădiri de birouri s-au menținut în 2020-2023 în media multianuală, respectiv aproape 160.000 mp pe an (față de 156.000 mp pe an în intervalul 2010-2019).

Cererea de spații de birouri în București a scăzut în perioada pandemiei, iar ulterior și pe fondul ajustării multor companii la un regim de muncă hibrid, de la birou și de acasă. La cauze s-au adăugat criza energetică și inflația ridicată, care au sporit nivelul de incertitudine cu care se confruntă companiile.

Minimul istoric al pre-închirierilor a fost atins în 2022, respectiv cu puțin peste 15.000 mp, reprezentând o pondere de doar 5,3% din cererea totală. Situația nu s-a schimbat nici în 2023, când pre-închirierile au totalizat 23.600 mp și au reprezentat 5,8% din cererea totală.

Foarte puține proiecte în București au șanse de livrare în următorii doi ani: doar 15.500 mp în 2024 și 8.000 mp în 2025. Aceasta deoarece dezvoltatorii au fost descurajați să înceapă proiecte noi, având în vedere cererea limitată, costurile mari de construcție și rata de neocupare a spațiilor de birouri (14.3% la sfârșitul lui 2023). Pe de altă parte, dezvoltatorii care au proiectele pregătite și vor putea livra clădiri începând cu 2026 se vor situa într-o poziție avantajoasă.

“Având în vedere că în următorii doi ani urmează să fie livrate în București doar două clădiri de birouri, totalizând aproximativ 24.000 mp, companiile aflate în căutarea unui spațiu pentru birouri ar trebui să își facă din timp o analiză și o strategie privind necesitatea de spații în viitor, ideal cu 2-3 ani înainte de expirarea contractelor de închiriere actuale, nu doar cu un an mai devreme, așa cum se întâmpla uzual până acum”, recomandă Maria Florea, Head of Office Advisory în cadrul iO Partners.