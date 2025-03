Cushman & Wakefield Echinox: Costul mediu de amenajare a birourilor din Bucureşti a crescut în 2024 cu 12%, depăşind pragul de 1.000 de euro/mp

Costul mediu de amenajare a spaţiilor de birouri din Bucureşti a crescut în 2024 cu 12% comparativ cu anul anterior, depăşind pragul de 1.000 de euro/mp, în linie cu evoluţiile regionale, unde în majoritatea capitalelor au fost înregistrate costuri cu 8-15% mai mari, arată datele companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Cele mai scumpe pieţe din Europa, din punct de vedere al costurilor alocate de companii pentru amenajarea birourilor, sunt Londra, cu 2.671 euro/mp, Hamburg – 2.512 euro/mp, Munchen – 2.432 euro/mp, Frankfurt – 2.408 euro/mp şi Berlin – 2.333 euro/mp.

"Costul mediu de amenajare a spaţiilor de birouri din Bucureşti a crescut în 2024 cu 12% comparativ cu anul anterior, depăşind pragul de 1.000 de euro/mp, în linie cu evoluţiile regionale, unde în majoritatea capitalelor au fost înregistrate costuri cu 8-15% mai mari", arată datele companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, pe baza raportului Fit-Out Cost Guide 2025.

Printre factorii care au influenţat această tendinţă se numără majorarea costurilor cu forţa de muncă, datorată creşterii salariilor în sectorul construcţiilor, preţurile materialelor de construcţie, care, deşi au înregistrat o stabilizare parţială, continuă să fie afectate de inflaţie, investiţiile în soluţii sustenabile şi alinierea la standardele ESG, care impun costuri iniţiale mai ridicate, dar contribuie la eficienţa energetică pe termen lung.

”Chiar dacă în ultimul an preţul materiilor prime brute nu au mai avut creşteri semnificative, produsele finite care implică cheltuielile cu forţa de muncă, cu utilităţile, cu transportul şi care necesită soluţii noi date de amprenta de carbon din timpul fabricaţiei au continuat să se scumpească. Cel mai mare impact asupra costurilor de amenajare a spaţiilor de birouri l-a avut costul cu forţa de muncă. Un element important îl reprezintă şi cheltuielile necesare pentru implementarea standardelor ESG sau a certificării verzi a fit-out-ului, o preocupare din ce în ce mai des întâlnită din partea chiriaşilor. În plus, adoptarea soluţiilor smart pentru instalaţii, cum ar fi automatizarea iluminatului, a sistemelor de climatizare sau a securităţii, devine o tendinţă majoră ce produce valoare adaugată proiectelor respective. Aceste soluţii contribuie atât la reducerea cheltuielilor cu utilităţile, printr-o eficientizare a consumului, cât şi la sporirea confortului angajaţilor, ceea ce poate influenţa pozitiv productivitatea şi satisfacţia acestora”, declară Andrei Ianculescu, head of project & development services Cushman & Wakefield Echinox

Cu toate acestea, Bucureştiul, cu un preţ mediu estimat de 1.056 euro/ mp pentru fit-out complet, incluzând toate lucrările de amenajare pentru toate specialităţile, inclusiv sistemul de management al clădirii – BMS, mobilier, echipamente audio-video, servicii profesionale (management de proiect, SSM şi dirigenţie de şantier) şi cheltuieli neprevăzute, rămâne o piaţă competitivă în raport cu alte capitale din regiune, arată studiul.

Astfel, costul fit-out-ului în capitala României este cu 17% mai redus decât în Varşovia şi cu 14,5% sub nivelul din Praga, ceea ce menţine oraşul atractiv pentru companiile care îşi stabilesc biroul în această zonă a Europei.

În funcţie de complexitatea proiectului, a materialelor şi a soluţiilor utilizate, dar şi a modului în care este predat spaţiul către chiriaş, bugetele totale pot varia de la circa 800 de euro/mp până la aproape 1.600 de euro/mp. Costurile cu lucrările de fit-out arhitectural şi al instalaţiilor (50%) plus mobilierul (circa 28%) reprezintă cea mai mare pondere în costul total şi au fost afectate cel mai mult de creşterea preţurilor. Sistemele audio-video si tehnologia IT, precum şi serviciile de project management şi proiectare reprezintă celelalte componente ale costurilor totale pentru amenajarea spaţiilor de birouri.

Creşterea costurilor de amenajare din România este moderată, influenţată de o stabilizare a pieţei construcţiilor şi de o uşoară temperare a inflaţiei. Cu toate acestea, presiunea asupra bugetelor companiilor rămâne semnificativă pe fondul creşterii costului cu forţa de muncă şi a volatilităţii preţurilor materialelor de construcţie.

Cele mai scumpe pieţe din Europa, din punct de vedere al costurilor alocate de companii pentru amenajarea birourilor, sunt Londra, cu 2.671 euro/mp, Hamburg – 2.512 euro/mp, Munchen – 2.432 euro/mp, Frankfurt – 2.408 euro/mp şi Berlin – 2.333 euro/mp.

În ciuda provocărilor economice şi a fluctuaţiilor din sectorul imobiliar, cererea pentru spaţii de birouri de calitate rămâne ridicată, în special în zonele cu infrastructură dezvoltată şi acces facil la transportul în comun. Această tendinţă favorizează investiţiile în fit-out premium, cu accent pe sustenabilitate şi tehnologii smart.

România continuă să fie o destinaţie atractivă pentru expansiunea companiilor internaţionale, datorită costurilor competitive şi a disponibilităţii forţei de muncă specializate. În acest context, optimizarea bugetelor de fit-out devine esenţială pentru ocupanţi şi investitori.

Pe măsură ce companiile îşi regândesc strategiile imobiliare în contextul modelului hibrid de muncă si a accentului pe angajati, cererea pentru spaţii eficiente şi care să îi atragă pe aceştia să se întoarcă la birou, va continuă să susţină creşterea investiţiilor în fit-out.

Serviciile de project management presupun conducerea, coordonarea şi supravegherea proiectelor de amenajare a spaţiilor – birouri, retail, rezidenţial, mixed use, industriale şi logistice – alături de echipele de proiectare, consultanţi şi antreprenori, pentru toate etapele principale ale proiectului.

Departamentul de Project Management al companiei Cushman & Wakefield Echinox a realizat în ultimii doi ani proiecte cu o suprafaţă de 480.000 de metri pătraţi reprezentând birouri, spaţii de retail, industriale şi de logistică, atât pentru proprietari, cât şi pentru chiriaşi. Pe segmentul de birouri, proiectele finalizate au implicat un buget de circa 33 milioane de euro. Cel mai mare proiect realizat în ultimul an din punct de vedere al bugetului alocat are o valoare de peste 2 milioane de euro.

