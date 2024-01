Dacian Cioloş: Toate partidele proeuropene pierd din cauza modului în care e gestionată aderarea la Schengen

Toate partidele proeuropene din România, în principal cele aflate la guvernare, pierd din cauza modului în care a fost gestionată aderarea la spaţiul Schengen, a declarat eurodeputatul Dacian Cioloş, din grupul Renew.

„La cum a fost gestionat şi cum e gestionat Schengen-ul, eu cred că pierd toate partidele proeuropene, pentru că ăsta e un subiect european, e un drept european al cetăţenilor români, care sunt şi cetăţeni europeni”, a declarat Cioloş în cadrul unei întâlniri cu jurnalişti români care a avut loc miercuri seara la Strasbourg.

El a ţinut însă să menţioneze că nu se simte „responsabil de ceea ce s-a întâmplat acum”, ci „dimpotrivă”.

„În 2016, când eram premier, am negociat nişte lucruri, am transmis toată experienţa pe care am câştigat-o atunci, am transmis-o nu doar public, ci anumite detalii şi pe canale informale. Am făcut în familia mea politică tot ce a ţinut de mine, pentru ca toate guvernele din familia mea politică să susţină România în cele din urmă”, a adăugat eurodeputatul care a condus în trecut grupul Renew din Parlamentul European.

„În primul rând, responsabilitatea e a partidelor care sunt la guvernare şi care, mai mult, au făcut promisiuni ferme că România va adera nu acum, pe bucăţi, ci că va adera până la sfârşitul anului trecut, dacă ţineţi minte. Deci, nu s-au ţinut atunci de cuvânt. Am atras atenţia atunci că lucrurile trebuie abordate mult mai serios, nu s-a întâmplat, vedem unde am ajuns”, a spus fostul comisar european pentru agricultură.

România va adera la spaţiul Schengen cu frontierele aeriene şi maritime de la 31 martie 2024, în urma unei decizii luate prin procedură scrisă de Consiliul UE pe 30 decembrie anul trecut. Pentru aderarea cu frontierele terestre este necesară o nouă decizie politică a Consiliului UE, în contextul în care cea iniţială nu prevede un calendar în acest sens.

„În primul rând, ele (partidele de la guvernare – n.r.), dar, din păcate, insuccesul lor e şi insuccesul nostru şi riscă să se răsfrângă asupra tuturor celor care apară şi susţin o viziune europeană. Şi, evident, vor câştiga extremele, şi antieuropenii, şi euroscepticii. Şi în România, ştim foarte clar, aproape cu dovezi palpabile, că euroscepticii sunt şi conectaţi direct sau indirect la Moscova”, a mai afirmat Cioloş.