Dan Air a depus joi la Tribunalul Ilfov cererea de deschidere a procedurii insolvenței, cu intenția de reorganizare a activității, informează compania printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, compania operează în continuare toate zborurile programate, biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune.

‘Decizia este una preventivă și responsabilă, luată pentru a proteja continuitatea zborurilor, pasagerii și partenerii companiei. Pe toată durata procedurii, Dan Air își

continuă activitatea în mod normal, iar programul de zbor rămâne neschimbat’, se menționează în comunicat.

Reprezentanții companiei precizează că procedura oferă companiei protecție legală împotriva acelor creditori ale căror acțiuni individuale ar putea pune în pericol continuitatea zborurilor, astfel încât toate obligațiile să fie achitate organizat, printr-un plan aprobat de creditori și confirmat de instanță.

‘În septembrie 2022, blocarea conturilor Blue Air de către Administrația Fondului pentru Mediu, în vederea executării silite, a dus la suspendarea tuturor zborurilor și, ulterior, la încetarea activității companiei, cu zeci de mii de pasageri afectați. Dan Air a ales să acționeze din timp, tocmai pentru ca un astfel de scenariu să nu se repete’, se subliniază în comunicat.

Zborurile continuă, cu sprijinul companiei de leasing Aviator Capital, care deține aeronavele operate de Dan Air, precum și de sprijinul majorității furnizorilor săi de servicii. Pe această bază, compania nu anticipează întreruperi ale zborurilor regulate, care vor fi operate conform programului publicat, se mai precizează în comunicat.

Compania mai transmite că nu are credite bancare, iar activitatea sa este finanțată din veniturile proprii din exploatare și că nu înregistrează datorii față de furnizorii de combustibil și nici față de Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

‘Procedura de reorganizare nu afectează rezervările existente. Pasagerii își pot folosi biletele exact cum le-au cumpărat, iar Dan Air va continua să comunice direct cu aceștia în cazul oricărei modificări operaționale, așa cum procedează în mod obișnuit’, mai menționează sursa citată.

Potrivit acesteia, compania continuă să întâmpine dificultăți cu un număr restrâns de furnizori de servicii, care au solicitat plata integrală a tuturor restanțelor și au condiționat de aceasta deservirea zborurilor regulate. Prin deschiderea procedurii, datoriile anterioare urmează să fie achitate în condițiile planului de reorganizare, în mod egal și transparent pentru toți creditorii, în timp ce serviciile curente vor fi plătite la termen.

‘Reamintim tuturor partenerilor că anul 2026 a fost unul dificil pentru întreaga industrie aviatică, afectată de prețurile foarte ridicate ale kerosenului iar aceeași situație persistă și până în ziua de astăzi. În acest context, îndemnăm toți furnizorii de servicii să nu adopte nicio măsură coercitivă în situația de față – precum suspendarea serviciilor, reținerea aeronavelor sau condiționarea zborurilor de plata restanțelor – și să sprijine în continuare operarea zborurilor Dan Air. Sprijinul furnizorilor și al partenerilor este esențial pentru continuitatea operațiunilor, pentru protejarea pasagerilor și, în final, pentru recuperarea integrală a creanțelor

tuturor creditorilor, obiectiv pe care planul de reorganizare îl urmărește’, mai transmit reprezentanții companiei.

Potrivit Legii nr. 85/2014, reorganizarea judiciară permite unei companii viabile să își continue activitatea și să își achite datoriile pe baza unui plan aprobat de creditori și confirmat de instanță, sub supravegherea unui administrator judiciar.

Dan Air este o companie aeriană românească, membră IATA, care operează zboruri regulate din București și Bacău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu, precum și servicii ACMI pentru alți transportatori aerieni.