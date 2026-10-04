ONRC: Peste 4.782 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele opt luni din acest an

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele opt luni din acest an a fost de 4.782 , în creștere cu 4,85% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 4.561 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, au fost înregistrate în București, respectiv 861, număr în creștere cu 4,11% față de primele opt luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele: Bihor, cu 363 insolvențe (minus 11,89%), Cluj – 263 (minus 15,16%), Ilfov – 246 (plus 2,50%) și Timiș – 229 (minus 4,18%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – 20 (plus 25%), Harghita – 24 (plus 14,29%), Botoșani – 27 (plus 22,73%), Mehedinți – 34 (0%), Sălaj – 34 (minus 41,38%), Tulcea – 34 (minus 22,73%) și Gorj – 38 (plus 11,76%).

Numai în luna august au intrat în insolvență 357 de firme și PFA, cele mai multe în București – 57 și în județele Bihor – 44, Ilfov – 29, iar în Cluj și Timiș câte 16 firme.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 308 (plus 175% comparativ cu primele opt luni din 2025), construcții – 271 (plus 256,58%) și în industria prelucrătoare – 167 (plus 138,570%).