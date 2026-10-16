AnimaWings prelungește suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie, în urma respingerii cererii de intrare în insolvență

AnimaWings a prelungit până la 15 noiembrie 2026, inclusiv, suspendarea temporară a zborurilor, în contextul deciziei Tribunalului București de a respinge cererea depusă pe 30 septembrie privind intrarea în insolvență, au anunțat joi reprezentanții companiei.
”În contextul deciziei pronunțate de Tribunalul București la data de 14 octombrie 2026, AnimaWings urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. În acest context, compania a fost nevoită să prelungească suspendarea temporară a zborurilor până la 15 noiembrie 2026, inclusiv”, au transmis reprezentanții operatorului aerian, la solicitarea AGERPRES.
Potrivit acestora, prioritatea companiei este gestionarea situației pasagerilor afectați și identificarea soluțiilor pentru stabilizarea și reluarea activității. AnimaWings a precizat că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate.
Tribunalul București a respins miercuri cererea depusă pe 30 septembrie de compania aeriană AnimaWings privind intrarea în insolvență.
”În baza art.67 alin.2 din Legea 85/2014 respinge cererea debitoarei Anima Wings Aviation SA de deschidere a procedurii insolvenței. Disjunge cererile creditorilor Uplift Airport Services SRL, Gligor Ioana Anca, Banca Transilvania SA, Eurospeed SRL, Stegerean Andreea, Vitrina Advertising SRL, RA Aeroportul Oradea, RA Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava, RA Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, ROMATSA SA, Trend Career Center SRL, Badger Claim SRL, Settlepoint SRL, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Arad, SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, Eurogenetic SRL, Kronaero Ground Services SRL, SCA Dumitru și Asociații, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, Air Claim SA, Skycop.Com UAB, Blue Air Technic SRL, CN Aeroporturi București SA și acordă termen pentru soluționarea acestora la data de 11.11.2026, ora 11:00. Citează creditorii Uplift Airport Services SRL, Stegerean Andreea, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA, CN Aeroporturi București SA cu mențiunea de a achita taxa de timbru de 200 lei, sub sancțiunea anulării cererii. Citează debitoarea cu copie cereri și înscrisuri. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare”, se arată în decizia tribunalului.
Cererea de intrare în insolvență a fost depusă de AnimaWings la finalul lunii septembrie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă.
Reprezentanții companiei susțineau că structura financiară a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei.
Conform portalului instanțelor de judecată, pe lista creditorilor se află Banca Transilvania, ROMATSA, mai multe SRL-uri și persoane fizice, dar și nouă aeroporturi din țară.
Compania aeriană AnimaWings a suspendat pe 1 octombrie toate zborurile, după ce a anunțat cu o zi în urmă inițierea procedurii de reorganizare judiciară pentru protejarea și continuarea activității.
”Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis atunci reprezentanții AnimaWings.
AnimaWings a precizat că problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare.
În acest context, reprezentanții companiei au susținut că structura financiară actuală a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei.
De asemenea, compania va lucra, în cadrul oferit de procedura de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru continuarea activității.