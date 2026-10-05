Darău: Sprijinul pentru meșteșuguri trebuie să însemne mai mult decât păstrarea unor tradiții

Sprijinul pentru meșteșuguri trebuie să însemne mai mult decât păstrarea unor tradiții, iar produsele românești trebuie să ajungă pe piață, să creeze contacte de afaceri și să deschidă noi parteneriate, consideră Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

‘Meșteșugurile românești înseamnă tradiție și identitate locală. Dar înseamnă mai ales oameni care muncesc și construiesc afaceri în jurul acestor meserii. De aceea organizăm anual Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri: pentru ca meșteșugarii să aibă mai multă vizibilitate, să ajungă mai ușor la clienți și să își găsească noi oportunități de dezvoltare. Sprijinul pentru meșteșuguri trebuie să însemne mai mult decât păstrarea unor tradiții. Trebuie să ajute produsele românești să ajungă pe piață, să creeze contacte de afaceri și să deschidă noi parteneriate’, a afirmat, duminică, ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, un meșteșug poate deveni o afacere, iar o tradiție locală poate deveni un produs turistic.

De asemenea, un produs făcut manual poate genera valoare pentru omul care îl produce și pentru comunitatea din care provine.

‘În acest an, organizăm târgul la Târgu Jiu, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși – un moment potrivit pentru a pune în legătură meșteșugurile, cultura și turismul. Înscrierile se deschid mâine, iar participarea este gratuită, expozanții selectați beneficiind de 2.500 de lei pentru cazare și transport. La târg vor putea fi organizate și demonstrații și ateliere de țesut, broderie, dantelărie, ceramică, prelucrarea lemnului, pielii, fierului sau sticlei. Îi încurajez pe meșteșugarii și artizanii care vor să își prezinte produsele și munca să se înscrie. Înscrierile se fac online’, a arătat Darău.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) deschide, începând de luni, înscrierile pentru Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri.

Evenimentul, organizat în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, va avea loc la Târgu Jiu, județul Gorj, în perioada 22 – 25 octombrie, pe esplanada Stadionului Municipal ‘Constantina Diță’.

Înscrierile se fac online, în perioada 5 octombrie, ora 10.00 – 15 octombrie, ora 20.00, pe platforma oficială -sme-ecotech.gov.ro. Termenul poate fi prelungit, după caz, până la epuizarea locurilor disponibile. Admiterea se va face în ordinea înscrierii, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Meșteșugarii și artizanii selectați vor beneficia participare gratuită și de o sumă forfetară de 2.500 de lei destinată cheltuielilor de cazare și transportului beneficiarului și al produselor sale la și de la eveniment. Decontarea se realizează în baza cererii beneficiarului și a procesului-verbal de participare la eveniment.