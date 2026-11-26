Turismul balnear trebuie să devină un motor real de dezvoltare pentru comunitățile care au acest potențial, deoarece România are resurse, are stațiuni cu tradiție și are comunități care așteaptă soluții concrete, susține ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir.

Acesta a participat miercuri la Adunarea Generală a Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (ANSBBR), desfășurată la sediul Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în prezența a 26 de primari și reprezentanți ai administrațiilor locale din stațiunile balneare.

Conform unui comunicat al MEDAT, dezvoltarea turismului balnear reprezintă o direcție asumată de ministrul de resort încă din programul de guvernare, în condițiile în care România are resurse naturale importante și o tradiție recunoscută în acest domeniu, însă valorificarea lor presupune investiții, infrastructură modernă, servicii de calitate și o colaborare mai strânsă între autoritățile centrale și administrațiile locale.

‘Turismul balnear trebuie să devină un motor real de dezvoltare pentru comunitățile care au acest potențial. Avem stațiuni cu resurse valoroase, tradiție și oameni care își doresc să le dezvolte. Trebuie să le oferim o perspectivă clară și instrumentele necesare pentru a transforma aceste avantaje în investiții, servicii mai bune și locuri de muncă’, a declarat Daniel Zamfir, citat în comunicat.

În cadrul întâlnirii a fost abordată implementarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2019, iar ministrul a subliniat necesitatea unui nou pas în aplicarea obiectivelor strategiei și a solicitat aprobarea Planului de acțiune pentru perioada 2027-2031. Planul urmărește să ofere un cadru de acțiune pentru punerea în practică a obiectivelor stabilite și pentru o mai bună coordonare a măsurilor necesare dezvoltării turismului balnear.

Potrivit sursei citate, susținerea turismului balnear înseamnă și investiții concrete, iar MEDAT are în vedere continuarea programelor de finanțare pentru sectorul public și privat, dar și identificarea unor noi soluții de sprijin și își propune accelerarea modernizării stațiunilor, de la infrastructură și baze de tratament până la spații de cazare și facilități de agrement.

În acest context, dialogul cu primarii și reprezentanții stațiunilor este esențial pentru identificarea nevoilor reale din teritoriu și pentru construirea unor soluții care să răspundă provocărilor fiecărei destinații.

‘Nu este suficient să vorbim despre potențialul turismului balnear. Trebuie să-l punem în valoare. România are resurse, are stațiuni cu tradiție și are comunități care așteaptă soluții concrete. Vreau să transformăm această strategie în investiții, în stațiuni modernizate, în servicii de calitate și în locuri de muncă. Turismul balnear românesc trebuie să se dezvolte, iar acest lucru trebuie să se vadă în fiecare stațiune, nu doar în documente’, a punctat Daniel Zamfir.