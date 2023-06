Diferență de viziune și strategie: „Litoralul pentru toți” vs. „Cel mai bun raport calitate/preț”

Litoralul românesc pierde circa două luni și jumătate din sezonul estival, în fiecare an, în favoarea celui bulgăresc. Din ce în ce mai mulți români își fac cel puțin o vacanță la mare în Bulgaria, atât în lunile iulie și august, cât și în extrasezon, în mai, septembrie și chiar prima jumătate a lunii octombrie. Ceea ce diferențiază cele două zone ale litoralului Mării Negre este strategia aplicată de hotelieri. În timp ce bulgarii își diversifică ofertele de la an la an, românii au ca unic „as în mânecă” un program social foarte vechi, „Litoralul pentru toți”. Acesta mizează pe stimularea celor cu venituri mici și foarte mici, prin reduceri de prețuri în extrasezon, dar programul nu mai este apreciat de prea mulți români. Astfel, sezonul în țara noastră începe după 1 iulie, când deja bulgarii au două luni avans, prin oferte mult mai avantajoase.

Turiștii români aleg litoralul Bulgariei pentru că le oferă lux la bani puțini. În luna mai, chiar dacă vremea nu a fost prielnică, hotelurile din stațiunile bulgărești de la malul mării au fost pline cu români. De Rusalii, cele mai multe unități de cazare au grad de ocupare 100% în Bulgaria, iar românii reprezintă 75% din totalul turiștilor.

Ce au vecinii bulgari și nu avem în România? Cele mai multe hoteluri au regim all inclusive, iar în ultimii trei ani, agențiile de turism din România au observat tendința din ce în ce mai accentuată a românilor de a alege ofertele hotelurilor de lux, 5 stele cu regim ultra all inclusive și noua variantă ultra all inclusive premium.

Strategia pe care o aplică hotelierii bulgari este una concepută de experți din mediul universitar, în cadrul unei asocieri pe care vecinii noștri au făcut-o cu două decenii în urmă, pentru a crește cât mai mult acest sector de activitate, la nivelul întregii țări.

În același timp, în România se încearcă de peste 8 ani crearea unor forme similare de asociere – Organizațiile de Management al Destinației (OMD) -, dar fără succes. O altă deosebire esențială este că bulgarii au strategii gândite anual de specialiști din mediul academic, în timp ce românii se concentrează pe fondurile care vor fi alocate pentru promovare.

Piscine, centre SPA și aqua-parkuri

Aproape toate hotelurile au piscine interioare și exterioare, fiind încălzite chiar și cele în aer liber, la unele resorturi, iar accesul este gratuit la șezlonguri și umbrele, atât în incinta resorturilor, cât și pe plajă. Bulgarii beneficiază și de o legislație mult mai favorabilă decât cea din România, care le permite să concesioneze plajele pe o perioadă de 20 de ani, astfel încât pot face investiții și pot include gratuități în pachetele turistice.

„Statul oferă această posibilitate de concesionare, dar fiecare câștigător al unui astfel de contract trebuie să facă investiții. Dacă oamenilor nu le place modul de administrare a unor sectoare de plajă, statul poate să și rezilieze contractul. Dar interesul nostru este să dezvoltăm cât mai bine zonele de plajă, pentru a atrage cât mai mulți turiști, de la un an la altul”, a explicat, pentru Income Magazine, Dimitar Tachev, Sales&Marketing Manager Sol Meliá Balkans – unul dintre cele mai importante lanțuri hoteliere din lume, care deține cele mai mari hoteluri de pe litoralul Bulgariei.

Aproape toate hotelurile de 4 și 5 stele au centre SPA și aquapark-uri, iar prețul unei vacanțe în acest sezon pornește de la 128 de euro de persoană. „Am mizat pe cele mai bune oferte care înseamnă cel mai bun raport calitate/preț. România a devenit cea mai importantă piață pentru noi, în ultimii trei ani, iar pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști români, noi am venit în întâmpinarea nevoilor și dorințelor clienților din România. Cei mai mulți hotelieri oferă și discounturi pentru turiștii români, astfel încât prețul unei vacanțe reușite pe litoral să fie accesibil pentru un număr cât mai mare de români. Anul acesta așteptăm doar pe litoral peste 750.000 de români”, explică Prof. univ. dr. Stoyan Marinov, decanul Facultății de Economie, departamentul Turism, de la Universitatea din Varna. El este și membru marcant al Camerei de Turism din Varna și unul dintre cei care au pus bazele acestei forme de asociere, cu 20 de ani în urmă.

Succesul agențiilor românești

Agențiile de turism din România reușesc să vândă vacanțele pe litoralul Bulgariei mai bine decât în orice altă destinație, iar această performanță se datorează tot strategiilor concepute de specialiștii și hotelierii bulgari, care au devenit imbatabile. „700.000 de români au fost vara trecută pe litoralul bulgăresc, iar pentru 2023 ei estimează o creștere cu 7% a numărului de turiști români și încasări de peste 400 de milioane de euro de pe urma lor. România e prima în clasamentul țărilor de unde le vin turiști, depășind Germania, în ultimii trei ani. Pentru vară, pleacă zilnic din București, Craiova și Sibiu curse charter de autocar Hello Holidays care preiau și transferuri din Moldova, iar agenția are oferte pentru toate stațiunile de la malul mării și pentru toate buzunarele”, explică Gabriela Peșet, consultant în turism.

Hotelierii bulgari au și prețuri speciale pentru români, uneori cu până la 20-25% mai mici față de cele practicate pe alte piețe externe. Toate facilitățile acordate pentru a atrage cât mai mulți români, de la un an la altul, se reflectă și în vânzările agențiilor din România.

„Evoluția se vede foarte clar în creșterea vânzărilor pentru agenții. De exemplu, IRI Travel, agenție specializată în litoralul românesc și bulgăresc, a înregistrat pe Bulgaria o creștere de 127%, în acest an, iar pentru România doar 10%, în privința vânzărilor pentru sejururile de vară, în 2023. Creșterile au la bază ofertele foarte bune ale hotelierilor bulgari, pentru toate categoriile de turiști care vin din România”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism.