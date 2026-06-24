Dominanţa Google în căutările online începe să fie pusă la încercare în era inteligenţei artificiale

La mai bine de trei ani de la apariţia inteligenţei artificiale generative, Google continuă să domine piaţa căutărilor online, însă apar tot mai multe semne că poziţia sa istorică nu mai este la fel de solidă ca în trecut, transmite CNBC.

Compania controlează în continuare aproximativ 90% din piaţa globală a motoarelor de căutare, iar veniturile şi valoarea bursieră au crescut puternic în ultimul an. Totuşi, dezvoltarea rapidă a chatboturilor bazate pe inteligenţă artificială şi schimbarea comportamentului utilizatorilor creează noi provocări pentru gigantul tehnologic.

Servicii precum ChatGPT, Claude şi Gemini atrag un număr tot mai mare de utilizatori care preferă să obţină informaţii prin conversaţii cu inteligenţa artificială în locul căutărilor tradiţionale.

ChatGPT a depăşit recent pragul de un miliard de utilizatori activi lunar şi se află constant în topul aplicaţiilor gratuite descărcate pe dispozitivele Apple.

În acelaşi timp, unele motoare de căutare alternative câştigă teren.

DuckDuckGo a raportat creşteri săptămânale ale instalărilor de până la 40%, iar Bing a depăşit pentru prima dată pragul de un miliard de utilizatori în ultimul trimestru.

Datele citate de CNBC arată că traficul motorului de căutare Google a scăzut uşor în ultima lună, în timp ce utilizarea ChatGPT a continuat să crească.

Paradoxal, Google se confruntă cu două tendinţe opuse.

Pe de o parte, utilizatorii migrează către inteligenţa artificială conversaţională. Pe de altă parte, un segment al publicului caută în mod deliberat experienţe fără inteligenţă artificială.

Un studiu al Pew Research Center publicat în martie a arătat că aproximativ jumătate dintre americani sunt mai degrabă îngrijoraţi decât entuziasmaţi de rolul inteligenţei artificiale în viaţa de zi cu zi.

Ca răspuns la această tendinţă, DuckDuckGo a lansat recent opţiuni care permit utilizatorilor să evite rezultatele generate de AI şi să folosească o experienţă de căutare tradiţională.

Presiunile asupra Google vin şi din competiţia pentru talente.

În ultima săptămână, doi cercetători importanţi implicaţi în dezvoltarea inteligenţei artificiale au părăsit compania. Noam Shazeer, unul dintre liderii proiectului Gemini, a plecat la OpenAI, iar John Jumper de la DeepMind s-a alăturat companiei Anthropic.

Investitorii au reacţionat negativ la aceste plecări, iar acţiunile companiei-mamă Alphabet au înregistrat luni cea mai mare scădere zilnică din ultimul an, pierzând aproximativ 5%.

Pentru Google, provocarea este una complexă.

Compania trebuie să concureze cu noile produse bazate pe inteligenţă artificială fără a afecta modelul de afaceri care i-a adus succesul. Aproximativ trei sferturi din veniturile Google provin încă din publicitate asociată căutărilor online.

La conferinţa anuală pentru dezvoltatori organizată în luna mai, directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a prezentat cea mai importantă schimbare a motorului de căutare din ultimii 25 de ani.

Butonul ”AI Mode” a fost integrat direct în bara principală de căutare, semnalând că inteligenţa artificială devine elementul central al experienţei Google Search.

Totuşi, această transformare provoacă nemulţumiri în rândul editorilor şi creatorilor de conţinut online.

Studiile realizate de SparkToro şi Similarweb indică faptul că aproximativ 68% dintre căutările Google se încheie acum fără ca utilizatorul să acceseze vreun site extern. Informaţiile sunt afişate direct în rezumatele generate de AI, reducând traficul către publicaţii şi site-uri.

Roger Lynch, directorul general al grupului media Condé Nast, a declarat recent că scăderea traficului provenit din căutările Google este mai rapidă decât estimau editorii.

În ciuda acestor provocări, Google rămâne într-o poziţie foarte puternică. Acţiunile Alphabet s-au dublat în ultimul an, iar compania investeşte aproape 200 de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligenţă artificială.

Conducerea Google susţine că noile funcţii bazate pe AI cresc implicarea utilizatorilor şi că volumul căutărilor se află la un nivel record.

Cu toate acestea, competiţia din domeniul inteligenţei artificiale, schimbarea obiceiurilor utilizatorilor şi nemulţumirile unei părţi a publicului faţă de rezultatele generate automat arată că, pentru prima dată după mulţi ani, dominaţia Google asupra internetului începe să fie contestată din mai multe direcţii simultan.