Costurile uriaşe ale inteligenţei artificiale pun presiune pe giganţii tehnologici: numerarul se evaporă, iar cipurile de memorie devin tot mai scumpe

Investiţiile masive în inteligenţa artificială încep să afecteze serios bilanţurile financiare ale marilor companii tehnologice, pe fondul creşterii accelerate a costurilor pentru centrele de date şi al crizei mondiale de cipuri de memorie, relatează CNBC.

Potrivit Goldman Sachs, investiţiile în infrastructura AI ale marilor companii de tehnologie vor ajunge la 765 de miliarde de dolari în 2026 şi se vor apropia de 1.200 de miliarde de dolari în 2027.

Fluxurile de numerar, tot mai afectate

Amazon, Alphabet şi Tesla au raportat fluxuri de numerar libere negative în ultimul trimestru, în timp ce Meta a anunţat o prăbuşire de 91% a fluxului de numerar liber faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Amazon şi-a majorat bugetul de investiţii pentru 2026 la 220 de miliarde de dolari, cel mai ridicat dintre marile companii din sector, iar Alphabet a avertizat că presiunea asupra lichidităţilor va continua pe măsură ce accelerează dezvoltarea infrastructurii AI.

Criza memoriilor majorează costurile

Unul dintre principalele motive ale creşterii cheltuielilor este deficitul de memorii utilizate de sistemele de inteligenţă artificială, cererea depăşind cu mult oferta.

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a descris preţurile memoriilor drept ”nebuneşti”, iar şeful Amazon, Andy Jassy, a declarat că scumpirea acestor componente a determinat compania să îşi revizuiască în creştere planurile de investiţii.

Apple, care investeşte mai puţin în AI decât ceilalţi giganţi tehnologici, resimte la rândul său efectele deficitului de memorii, deoarece acestea sunt esenţiale pentru toate dispozitivele sale. Compania a majorat deja preţurile unor produse şi a avertizat că restricţiile de aprovizionare vor continua să afecteze veniturile.

Investitorii devin mai selectivi

Rezultatele financiare recente au arătat că piaţa recompensează doar companiile care demonstrează că investiţiile în AI produc deja rezultate.

Amazon şi Microsoft au fost apreciate de investitori după rezultate solide şi perspective clare privind rentabilitatea investiţiilor, în timp ce Alphabet, Meta şi Apple au fost penalizate din cauza presiunii asupra fluxurilor de numerar şi a incertitudinilor privind recuperarea costurilor.

În acelaşi timp, competiţia se intensifică după lansarea unor modele AI open-weight dezvoltate în China, care oferă performanţe ridicate la costuri mult mai reduse, sporind presiunea asupra companiilor americane de a justifica investiţiile uriaşe în infrastructura AI.